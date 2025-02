Aki azonosította a DNS genetikai hatását

2025. február 28. 17:02

Avery, Oswald Theodore: Halifax, Kanada, 1877. okt. 21. - Nashville, Tennessee, USA, 1955. febr. 20.

Avery - bibalex.org

Avery nevéhez kapcsolódik,hogy 1944-ben kimondta,hogy az öröklődő anyagot nem a fehérjék hordozzák, hanem a dezoxiribonukleinsav (DNA - magyarul DNS )

Kanadai születésű amerikai bakteriológus, orvos.

1904-ben fejezte be orvosi tanulmányait a New York-i Columbia Egyetemen, ezután néhány évig orvosi praxist folytatott, majd kutatólaboratóriumokban dolgozott, pályájának leghosszabb időszakában a New York-i Rockefeller University Hospital-ban. Elsősorban baktériumok szaporodását kutatta. 1943-ban emeritus státuszba került, de kutatómunkáját a laboratóriumban továbbra is folytatta. Munkájának úttörő jelentősége volt a molekuláris biológia megteremtésében.

Legfontosabb felfedezését 67 éves korában, 1944-ben tette, amikor kimutatta, hogy az öröklődő anyagot nem a fehérjék hordozzák, hanem a dezoxiribonukleinsav. Ez a felfedezés teremtette meg az alapot Watson és Crick későbbi, korszak- alkotó felfedezéséhez. Habár Averyt többször is felterjesztették Nobel-díjra, azt sohasem kapta meg.

Watson és Crick - baloghpet.com

Avery kísérlete előtt nem volt világos, hogy melyik anyag a genetikai információ hordozója. Általában a fehérjéket részesítették előnyben, mivel mindenütt jelen vannak a sejtben, és részt vesznek minden anyagcsere-funkcióban. A DNA, amely szintén nagy mennyiségben van jelen a kromoszómákban, kevésbé tűnt alkalmasnak örökítő anyagnak, mivel csak négy különböző nukleotidból áll : Adenin(A), Cytosin (C), Guanin (G), Thymin(T).

A fehérjék ezzel szemben 20 aminosavból állnak, amelyek szintén egyenlő arányban tűntek jelen lévőnek. A DNA összetett szerkezetét (un. kettös helix) akkor még nem ismerték.

A kísérletének rövid leirása



Avery kísérletére 1944-ben került sor pneumococcusokon (a tüdőgyulladás bakteriális kórokozói).

Griffith - wikipedia

A baktériumokkal, amelyeket érdes (R) megjelöléssel láttak el. Griffith három egércsoportnak különböző kivonatokat adott be: az elsőnek élő R törzs tenyészetet, a másodiknak hővel elölt S pneumococcusokat, a harmadiknak pedig mindkét kivonatot együtt. Az első és a második csoportban nem alakult ki tüdőgyulladás. A harmadik csoport egerei azonban megbetegedtek és elpusztultak

Ezen egerek szívéböl vett vér tenyésztésével ismét élő S-tipusu pneumococcusokat mutattak ki..

Ez arra késztette Griffithet, hogy feltételezze, hogy az elölt S-típusú pneumococcusok olyan transzformáló anyagot tartalmaznak, amely az R-típust S-típussá alakítja át.

Ez a kísérlet azt mutatja, hogy a genetikai információnak a DNS-ben kell lennie, mivel az R sejteknek az S sejtekből származó információra volt szükségük ahhoz, hogy nyálkakapszulát képezzenek, azaz S sejtekké váljanak. És csak a DNS tette lehetővé, hogy az R sejtek S sejtekké alakuljanak át

Dawson és Sia képes volt ezt az átalakulást in vitro elvégezni, és az átalakító anyagot kémcsőben biztosítani. Alloway ezt az átalakulást egy sejtkivonat vizes oldatával végezte el.

Avery és kollégái, Colin MacLeod és Maclyn McCarty a New York-i Rockefeller Egyetemen (akkor Rockefeller Intézet) most a transzformáló anyag (transzformáló elv) kémiai természetét tisztázták.

Prof. Dr. em Makovitzky József ( Universität Heidelberg und Universität Freiburg i. Br,)

gondola