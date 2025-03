EU-forrásból fejleszthetnek Bács-Kiskun vármegyében

2025. március 2. 16:21

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretéből elnyert mintegy 2,05 milliárd forint európai uniós forrásból tizenhét település fejleszthet Bács-Kiskun vármegyében - tájékoztatta a vármegyei önkormányzat elnöke az MTI-t.

Vedelek Norbert (Fidesz-KDNP) elmondta: a támogatással számos település valósíthat meg olyan programokat, amelyek hozzájárulnak az életminőség javításához, a társadalmi kohézió növeléséhez és a generációk közötti együttműködés erősítéséhez. A helyi humán fejlesztések célja, hogy minden generáció számára jobb életkörülményeket biztosítsanak, erősítsék a közösségeket és támogassák a társadalmi integrációt. Az új programok hozzájárulnak ahhoz, hogy a vármegyében élők szélesebb körű szociális, egészségügyi és oktatási szolgáltatásokat vehessenek igénybe, miközben a helyi közösségek is egyre összetartóbbá válnak - tette hozzá.

Tájékoztatása szerint Kunszentmiklóson az elnyert 114 millió forintból egyrészt a demenciát lassító közösségi programokat indítanak az idősek számára, míg a gyermekek és fiatalok részére pályaorientációs tanácsadást, készségfejlesztő tréningeket és szünidei foglalkozásokat szerveznek. Mindemellett bővítik az egészségügyi szolgáltatások körét és népszerűsítik a kerékpáros közlekedést is.

Kiskunhalason a 344 millió forint egy részéből a "Tanoda" program keretében a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai előmenetelét segítik, másrészt a helyi gazdaság erősítésére fiatal vállalkozóknak tréningeket indítanak, de kiemelt szerepet kap a női egészségmegőrzés is, egyebek mellett csoportos coaching és szűrővizsgálatok formájában.

Szankon a helyi önkormányzat a Szanki Barátok Köre Egyesülettel együttműködve a szolgáltatáshiányok csökkentése és a közösségi élet fejlesztése érdekében valósít meg különféle programokat mintegy 28 millió forint értékben.

Tasson helytörténeti programok, hagyományőrző rendezvények és szünidei gyermekprogramok segítik a generációk közötti kapcsolatok építését. Az egészséges táplálkozás népszerűsítésére pedig közösségi beszélgetéseket és előadásokat szerveznek. A több mint 35 millió forint értékben megvalósuló programok célja a múlt értékeinek megőrzése és a közösségi élet erősítése.

Kiskunmajsán az elnyert 184 millió forintot elsősorban a hátrányos helyzetű közösségek támogatására fordítják. Szerveznek romatáncoktatást és közösségfejlesztő foglalkozásokat a helyi mentorházban, de lesznek mobil irodai szolgáltatások, amelyek segítik az ügyintézést, illetve logopédiai és pszichológiai tanácsadások is elérhetővé válnak.

Kunszálláson családi életvezetési, az egészséges táplálkozás népszerűsítését és a kerékpáros közlekedési kultúra fejlesztését célzó programokra fordítják a több mint 21 millió forint támogatást.

Tiszakécske, Tiszaug és Szentkirály közel 191 millió forintot költhet nyitott családi rendezvényekre, gyermekek és idősek számára szervezett programokra, valamint egészségnapokra és szűrővizsgálatokra.

Dunavecsén és Apostagon gyermekjóléti programok, illetve pszichológiai tanácsadás segíti a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését, de létrehoznak ifjúsági klubokat is. A több mint 73 millió forintból megszervezik a családi napot és a Hídi Fesztivált is.

Kiskunfélegyházán az egészségtudatosságra és a drogprevencióra helyezik a hangsúlyt a 347 millió forintból.

Kalocsán is előtérbe kerülnek a fiatalok, és az elnyert 190 millió forintot az Ifjúsági Példaképek Gálájának megszervezésére is fordítják, amely a kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalokat díjazza. Emellett egészségnapokat és kerékpáros táborokat is szerveznek.

Dunapataj, Akasztó, Harta, Solt és Dunatetétlen településeken az időseket, a nők egészségét és a bűnmegelőzést előtérbe helyező programokat szerveznek. A gyermekek számára pedig kézilabdatáborokat, sportfoglalkozásokat és közlekedési oktatásokat hirdetnek a megítélt közel 198 millió forintból.

Soltvadkerten a gyógypedagógiai és gyógytornász által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a cél. Emellett egészségügyi szűrővizsgálatokat, sporteseményeket és mentális egészségfejlesztő előadásokat is szerveznek 98,5 millió forint támogatásból.

Kiskőrösön 200 millió forintot fordíthatnak az idősek digitális kompetenciájának fejlesztésére, de érzékenyítő programok és közösségi események is szerepelnek a tervezett programok között.

Hajóson egyebek mellett kulturális közösségépítésre, hagyományőrző rendezvényekre, és egy, a város történetét bemutató képregény megjelentetésére fordítják a 34,5 millió forint támogatást.

Az egyes településeken megvalósuló fejlesztések és programok jól illeszkednek a vármegyei önkormányzat Bács-Kiskun, jó itt lenni! elnevezésű projektjéhez, amelyre 1,124 milliárd forint támogatást nyert.

Ennek keretében a következő években egyebek mellett érzékenyítő és drogprevenciós előadások, munkaerőpiaci képzések, egészségfejlesztő és -prevenciós, valamint digitális kompetenciafejlesztési programok valósulnak meg a vármegye 11 járásában.

Lesznek továbbá olyan rendezvények is, amelyek a fiatalok helyben maradását ösztönzik vagy éppen a klímaváltozásnak leginkább kitett településeken élőknek nyújtanak segítséget. Tervben vannak bűnmegelőzési programok is, illetve gazdaságélénkítő projektek - bizonyítandó, hogy az identitás, a közösség és a felzárkózás szó szerint is összefügg egymással - fogalmazott Vedelek Norbert.

