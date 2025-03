Pozsony sem katonailag, sem anyagilag nem fogja támogatni Ukrajnát

2025. március 3. 20:30

Szlovákia elutasítja az ukrajnai háború folytatásának támogatását, ezért nem ért egyet sem Ukrajna katonai, sem pénzügyi segítésével - közölte Robert Fico kormányfő Pozsonyban hétfőn a Brüsszelben csütörtökre tervezett Európai Uniós csúcstalálkozóval kapcsolatban.

"Amennyiben az Európai Unió úgy dönt, hogy továbbra is nagymértékben támogatni fogja Ukrajnát katonailag és anyagilag, arra csak bilaterális alapon kerülhet sor"

- jelentette ki Robert Fico, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte.

Robert Fico hangsúlyozta: Szlovákia nem hisz a "békét erővel" stratégiában, mert az elmúlt évek bebizonyították, hogy ez az elképzelés nem reális, és ez a stratégia csak indokként szolgál az ukrajnai háború folytatásához.

A szlovák miniszterelnök elmondta: Pozsony a csúcstalálkozón javaslatot fog tenni az azonnali fegyvernyugvásra és a béketárgyalások megkezdésére, függetlenül attól, hogy a végleges békemegállapodásra mikor kerül sor. Úgy vélekedett: hagyni kell, hogy Oroszország és az Egyesült Államok tárgyaljanak, és egy adott pillanatban a folyamatba bekapcsolódhat Ukrajna és Európa is.

Robert Fico a téma kapcsán a hétvégén tett nyilatkozatában azt is kiemelte: Pozsony kérni fogja, hogy a brüsszeli csúcstalálkozó záródokumentumába bekerüljön az az egyértelmű igény, hogy Ukrajna indítsa újra az Európába irányuló gáztranzitot. Ezzel összefüggésben ismételten aláhúzta: Európa versenyképességét nem lehet biztosítani az Ukrajnán át érkező orosz gáz nélkül.

Közölte azt is: kormánya egyetért az Európai Unió és Európa védelmi képességeinek erősítésével, és készen áll arra, hogy abban konstruktív módon részt vegyen, azzal a feltétellel, hogy a növekedési és stabilitási paktum tekintetében lesznek kivételek, és a védelmi kiadások közé bekerülnek az úgynevezett kettős felhasználású projektek is.

mti