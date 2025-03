Hazatérhetnek a Hamász túszai?

2025. március 10. 14:30

Adam Boehler, az Egyesült Államok különleges megbízottja az Izrael és a Hamász közötti túszmegállapodások ügyében „valódi esélyt” lát a palesztin iszlamista terrorszervezet túszainak hazatérésére a következő hetekben. „Valódi esély van arra, hogy a következő hetekben történik némi elmozdulás, és a túszok hazatérhetnek” – idézte a Times of Israel című napilap hírportálja azt az interjúját, amelyet az izraeli 12-es tévécsatornának adott. Boehler nem árulta el, hogy mikor és hányszor tárgyalt a Hamásszal, de hangsúlyozta, hogy a végső cél az összes túsz szabadon engedésének elérése. „Nem kell attól tartaniuk, hogy az Egyesült Államok elnöke, én vagy bárki a kormányunkból elfeledkezik önökről” – szólt az izraeli nyilvánossághoz az interjúban, Washington elkötelezettségét hangsúlyozva ebben a kérdésben. A 12-es csatorna azon kérdésére: reálisnak véli-e, hogy „a Hamász végül beleegyezik a fegyverletételbe és abba, hogy nem lesz része Gáza politikai jövőjének”, azt válaszolta: „Igenis hiszek ebben.”

Boehler egy másik interjúban, a Kan izraeli közszolgálati rádióban a szélsőségesek javaslatáról is beszámolt. A Hamász „azt javasolta Izraelnek, hogy engedje szabadon az összes palesztin rabot az izraeli túszokért cserébe (...), és legyen egy öt-tízéves fegyverszünetet, amely alatt a szervezet letenné összes fegyverét, valamint az Egyesült Államok és más országok rendszeresen ellenőriznék, hogy felszámolta az összes titkos alagútját, nem épített újakat, nem csinál semmilyen katonai fejlesztést, és nem vesz részt a politikában”. Ez „nem rossz első ajánlatnak” – fűzte hozzá. Egy kérdésre felelve elmondta, hogy előzőleg a Hamásszal folytatandó tárgyalásaihoz a felhatalmazást „fehér házi tisztségviselőktől” kapta. A csatorna forrásai szerint Steve Witkoff, az elnök közel-keleti különmegbízottja beleegyezett a tárgyalásokba.

A Hamászt az Egyesült Államok évtizedek óta terrorszervezetként tartja számon, és Washington most először szakított azzal a politikájával, hogy nem tárgyal terrorszervezettel. Boehler a CNN-nek korábban elmondta, hogy tárgyalásai előtt, Izrael aggodalmainak eloszlatására tájékoztatta Ron Dermert, a stratégiai ügyek izraeli miniszterét, Benjámin Netanjahu miniszterelnök közeli tanácsadóját. „Beszéltem Ronnal, és megértem” az aggodalmait – mondta, megjegyezve, hogy ezek abból is fakadhatnak, hogy Dermer nem ismeri őt, és nagy dolgok forognak kockán. „Viszont mi az Egyesült Államok vagyunk, és nem Izrael ügynökei. Megvannak a saját érdekeink. Oda-vissza kommunikáltunk. Nagyon konkrét szempontjaink voltak, és ezeket tartottuk szem előtt” – fűzte hozzá. A félreértések elkerülése érdekében Boehler később az X-en azt írta: „A Hamász egy terrorszervezet, amely ártatlan emberek ezreit gyilkolta meg. Ők definíció szerint rossz emberek.” A Fox Newsnak adott interjújában hozzátette, hogy sikerült Dermert „megnyugtatnia” és meggyőznie arról, hogy „nem fog letérni a helyes útról”.

Boehlert a CNN-en arról is megkérdezte, hogy milyen érzés volt amerikai zsidóként „antiszemita gyilkosokkal” tárgyalni. A munkája része – válaszolta –, hogy párbeszédet folytasson „az amerikaiak érdekében bárkivel, és ebbe sok olyan ember is beletartozik, akiket nem sorolna a túl jók közé”. „A legtermékenyebb (megközelítés) az, ha felismerjük, hogy egy személy minden ízében emberi, és meg kell találni ezeket az emberi dolgokat benne, majd ebből kiindulva építkezni. De azért különös érzés, hogy tudjuk, valójában milyenek is ők” – magyarázta. Az amerikai diplomata szerint „jól elő vannak készítve”, így jó eséllyel eredményesek lehetnek a hétfőn Katarba induló izraeli küldöttség tárgyalásai a Hamásszal kötendő megállapodások második fázisáról.

David Friedman, Donald Trump amerikai elnök egykori izraeli nagykövete bírálta Boehlert, amiért tárgyalt a Hamásszal. „A múlt héten Trump elnök bravúros módon választás elé állította a Hamászt: vagy elengedik az összes túszt és megadják magukat, vagy el lesznek pusztítva. Ez az egyetlen út a háború befejezéséhez” – írta Friedman vasárnap az X-en. Friedman szerint Boehler harmadik opciót felvető próbálkozása „időpocsékolás”, mert a Hamász semmilyen megállapodást nem fog betartani. „Adam, tudom, hogy jót akarsz, de hallgass a főnöködre. Csak két lehetőség közül lehet választani” – idézte a bejegyzést a Times of Israel.

MTI