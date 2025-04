A Fenyő-ügy volt főnyomozója: megnyugvással tölt el a Gyárfás-ítélet

2025. április 11. 17:08

Megnyugvással tölti el Kovács Lajost, hogy jogerősen lezárult a csaknem harminc éve történt Fenyő-gyilkosság ügye – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a rendőrségen belül működő egykori döglött ügyek osztályának volt vezetője.

Kovács Lajos - youtube

– Mivel a döglött ügyek mániákusa vagyok, valamiféle megelégedettséget érzek, hogy lezárult a Fenyő-ügy – nyilatkozta lapunknak Kovács Lajos, a döglött ügyek osztályának volt vezetője. Szerinte teljesen mindegy, hogy mennyi idő telik el a bűncselekmény elkövetése óta, ha még nem évült el, akkor addig nem szabad feladni, amíg nem lakol a tettes.

A Fenyő-üggyel egykori egységével együtt rengeteget foglalkozó volt főnyomozó lapunknak elmondta, hogy a Gyárfás ellen felmerülő bizonyítékok az idő előrehaladtával összegződtek, így sikerült eljutni a gyanúsításig, majd a vádemelésig és végül a jogerős ítéletig.

Hozzátette: a már sokat emlegetett Gyárfás–Portik-hangfelvételek az ügy kulcsa, ugyanakkor az 1998-ban megtörtént gyilkosságon dolgozó összes rendőr és ügyész sikere is ez az ügy.

Kovács Lajos elmondta azt is, hogy örül, hogy a bizonyítékokat erősítette az úgynevezett Tasnádi-szál is, amin nagyon sokat dolgoztak. Itt arról van szó, hogy a vádat erősítette, hogy Gyárfás Portikon kívül Tasnádi Pétert is megbízta az emberöléssel, amiért többször fizetett is. Az más kérdés, hogy ez a cselekmény nem valósult meg, mert Tasnádi nem hajtotta végre az emberölést, ám ez így is Gyárfás Tamás gyilkos szándékát igazolja – tette hozzá a volt főnyomozó.

Ismert, a Fővárosi Ítélőtábla ma kihirdetett jogerős ítélete szerint Gyárfás Tamás volt az emberölés felbujtója, csakúgy, mint Portik Tamás. Gyárfás és Portik esetében a bíróság helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, így előbbi hétéves börtön-, utóbbi életfogytig tartó fegyházbüntetést kapott.



Pámer Dávid

magyarnemzet.hu