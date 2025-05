Labdarúgó NB I - Egy pontot szerzett a Debrecen otthon az MTK-val szemben

2025. május 3. 19:04

A bennmaradásért küzdő Debrecen gól nélküli döntetlent játszott otthon az MTK-val szombaton a labdarúgó NB I 30. fordulójában.

A játéknap előtt a DVSC 11., azaz utolsó előtti volt, a megszerzett egy ponttal a kilencedik helyre jött fel, de a Nyíregyháza és a Zalaegerszeg, melyet pontszámban utolért és megelőzött, vasárnap játszik.

30. forduló:

Debreceni VSC-MTK Budapest 0-0

Debrecen, Nagyerdei Stadion, v.: Rúsz

sárga lap: Kocsis D. (90.), illetve Kovács P. (62.), Kádár (87.), Németh K. (90.), Végh (94.)

Debreceni VSC:

Gonda - Szécsi, Castegren, Lang, Kocsis G. (Szuhodovszki, 62.), Vajda (Ferenczi, 62.) - Dzsudzsák (Kocsis D., 70.), Youga, Szűcs T. (Stojkovic, 89.), Domungues - Maurides

MTK Budapest:

Demjén - Varju, Végh, Kádár, Kovács P. - Kosznovszky, Kata, Horváth A. - Molnár Á. (Gruber, 80.), Jurina (Németh K., 80.), Bognár (Polievka, 70.)

Mezőnyfölényben játszott az MTK az első félidőben, de ez nem járt azzal, hogy helyzeteket is kialakított volna. A hazai kapu egyáltalán nem forgott veszélyben és a vendégeké is csak a hajrában. A DVSC valamivel több zavart keltett ellenfele 16-osán belül.

A gólszerzéshez Dzsudzsák Balázs állt a legközelebb, aki március eleje óta először szerepelt a debreceniek kezdőcsapatában.

A magyar válogatottsági csúcstartó a 40. perc elején 18-19 méterről végezhetett el szabadrúgást, ballal a felső lécre tekert, onnan a gólvonalra, majd pedig kifelé pattant a labda. A végén még Domingues került helyzetbe, de közelről nem tudott kapura fejelni. Az első 45 percben nem volt nagy a tempó.

Az 50., majd az 51. percben is helyzetbe került Maurides szép beívelések után, de egyik lehetőséget sem tudta gólra váltani a debreceni csatár. Pár pillanat múlva az MTK is kapura lőhetett, azonban ez is kimaradt.

A fővárosi csapat büntetőhöz jutott a 60. percben, mert Kádár közelről a neki háttal álló Castegren kezére fejelte a labdát. Bognár végezte el a 11-est, de nem jól helyezte lövését, a jobbra tartó labdát könnyedén védte a japán Gonda Suicsi.

A DVSC-nek jót tett, hogy nem került hátrányba, fokozta a tempót, sokat támadott, volt is esélye a gólszerzésre, de nem járt sikerrel.

A második félidő eseménydúsabb volt, az egy-egy ponttal azonban egyik csapat sem lehet elégedett.

mti