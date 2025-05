Rabb Krisztián aranyérmes a szöuli kard Grand Prix-n

2025. május 4. 15:09

A csapatban olimpiai ezüstérmes Rabb Krisztián nagyszerű vívással megnyerte a kardozók szöuli Grand Prix-versenyét.

A férfiaknál a főtáblán négy magyar vívhatott úgy, hogy mindannyian - a tavalyi olimpián ezüstérmes csapat négy tagja - selejtezőre kényszerültek. A 2017-ben világbajnok, 2019-ben vb-második Szatmári András hibátlan csoportkörrel, Gémesi Csanád egy kieséses asszót nyerve került a 64 közé, míg Rabb Krisztiánnak és a háromszoros olimpiai aranyérmes, világ- és Európa-bajnok Szilágyi Áronnak - aki a párizsi játékok után szeptemberben Achilles-műtéten esett át és most tért vissza a nemzetközi porondra - két-két 15 tusig tartó párharcon kellett túljutnia.

Utóbbi aztán vasárnap, a főtábla első fordulóban fejezte be szereplését, mivel 15-10-re kikapott a 2023-ban Eb-bronzérmes, a március végi Gerevich-Kovács-Kárpáti világkupán győztes francia Sébastien Patrice-tól. Szatmári, Rabb és Gémesi ugyanakkor sikerrel vette a nyitókört. Előbbi az amerikai Silas Choit, Rabb Krisztián a kanadai Fares Arfát, Gémesi Csanád pedig a dél-koreai Park Dzsunghót győzte le. A folytatás Szatmárinak és Gémesinek nem sikerült, előbbi az olaszok klasszisától, Luca Curatolitól kapott ki, utóbbi pedig az olimpiai címvédő O Szanguktól szenvedett vereséget egyetlen tussal.

Rabb Krisztián ugyanakkor ihletett formában folytatta szereplését, előbb a hazai Li Dzsejunt 15-7-re, majd a Párizsban ezüstérmes, tunéziai Faresz Ferdzsanit egészen simán, 15-9-re verte, a nyolc között pedig a szintén dél-koreai Hvang Higunt komoly hátrányból felállva 15-13-ra múlta felült.

Az esti programban a négy között a georgiaiak klasszisa, Sandro Bazadze várt a Vasas kardozójára, aki ismét remekelt és az asszót végig uralva győzött 15-10-re. Rabbot érezhetően feldobta az újabb komoly skalp, a finálé elején robbantott Jean-Philippe Patrice ellen és 6-1-re elhúzott. A folytatásban a francia is felvette a ritmust, de 11-6-nál úgy tűnt, nem tudja megtörni a magyar lendületét, ám innen egyenlített, majd Rabb 14-12-es vezetése után is felállt. A döntő tust azonban egy határozott, mégis türelmes támadással Somlai Béla 23 éves tanítványa vitte be.

"Természetesen nagyon boldog vagyok, jó formában éreztem magam az egész szezonban, de eddig nem akart összejönni az eredmény, most igen - kezdte értékelését a hunfencing.hu oldalnak az eddigi legszebb felnőtt egyéni sikerét elérő Rabb Krisztián. - Igyekeztem asszóról asszóra koncentrálni, és nem hagyni, hogy elvigyen magával az a kellemes érzés, hogy megy a vívás. Az első felnőtt egyéni érmem mindjárt egy arany lett, remélem, nem ez lesz az utolsó. A mesteremnek üzenem, hogy elnézést kérek a döntőben a rövid támadásaim miatt, de lehet, hogy ez kellett ahhoz, hogy a végén ne vágjam ki korán magam, és egészen a pást végéig kergettem a franciát. Innen, messziről is köszönök mindent, Béla bácsi".

A nőknél három magyar szerepelt a versenyen, közülük az egyaránt kétszeres csapatvilágbajnok Szűcs Luca és Pusztai Liza a főtáblán kezdett, míg az egyszeres vb-első Katona Renáta a selejtezőből jutott a 64 közé. Ott mindhárman nyertek az első fordulóban, majd a 32 között Pusztai kikapott a francia Faustine Clapier-től. Szűcs és Katona viszont ezúttal is győzni tudott: előbbi a német Larissa Eiflert verte, utóbbi pedig hatalmas bravúrt bemutatva a párizsi játékok ezüstérmesét, a szintén francia Sara Balzert múlta felül.

A folytatásban aztán egy másik francia, Sarah Noutcha okozta mindkét magyar vesztét, miután Szűcs Lucát a nyolcaddöntőben 15-9-re, Katona Renátát pedig a negyeddöntőben 15-8-ra verte. Katona egy fordulóval korábban az orosz Jevelina Popovát búcsúztatta simán, 15-8-cal.

MTI