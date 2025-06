Nagyváradi Szent László Napok - Videó

2025. június 4. 21:05

Mindenki fesztiválja mottóval szervezik meg június 23-29. között Nagyváradon a 13. Szent László Napokat, mely minden nemzedékhez szólni kíván - tájékoztattak a szervezők szerdán az MTI-nek küldött közleményükben.

Zatykó Gyula, a nagyváradi művelődési fesztivál főszervezője az eseménysorozatot ismertető sajtótájékoztatón közölte, hogy programjaikba a helyi román közösséget is be akarják vonni, de a közeli partiumi-magyar határ mindkét oldalán élőket és a Nagyváradról elszármazottakat is várják.

A hét elején művelődési programokkal kezdenek és a hagyományos, Nagyváradról a biharkeresztesi Szent László-szoborig tartó kerékpártúrát is megtartják.

Az idei fesztivál egyik kuriózuma, hogy a nagyváradi várban megtekinthető lesz a város 1913-ban készült, nemrég megtalált címere, mely a korábbi Széles utcai hidat díszítette. A világhálón árult relikviát közadakozásból és támogatók révén vásárolta meg a Nagyváradi Városszépítő Egylet, jelenleg felújítás alatt áll. A rendezvényen Zuh Deodáth eszmetörténész, elnöke előadást tart a címerről.

Június 23-án a váradvelencei művelődési központban emléket állítanak annak, hogy az épületben lépett fel először 1968. november 29-én a legendás Metropol zenekar.

A nyitógálát június 26-án, csütörtökön tartják, Bársony Bálint és az Magyar Rhapsody Projekt Ősapáink útján című produkciója lesz látható.

A rendezvényen a Magyarságkutató Intézet munkatársai Szent László király kultuszáról tartanak előadást. Számos gyermekprogrammal is készülnek, a többi között az Alma együttes is fellép.

A fesztiválhétvégén Szikora Róbert és az R-Go, Korda György és Balázs Klári, a Hot Jazz Band és a Republic lép színpadra.

Bódor Edit, Debrecen polgármesteri kabinetirodájának egyházakért és határon túli magyar közösségekért felelős referense elmondta: Nagyvárad testvérvárosaként a családokat és a gyerekeket megszólító programokkal készülnek, illetve egy olasz slágereket és magyar sanzonokat bemutató előadásuk is látható lesz.

Alina Butian, az idei fesztivál legnagyobb anyagi támogatójának számító Nagyvárad és Térsége Turizmusát Népszerűsítő Egyesület (APTOR) igazgatóhelyettese örvendetesnek nevezte, hogy egyre több román nemzetiségű lakos is részt vesz az eseményen.

Balázs Zoltán, Partiumi Keresztény Egyetem művészeti tanszékének vezetője arról számolt be, hogy az idei végzősök diplomakiállításával készülnek a fesztiválra.

A fesztivál részletes programja a fesztivál honlapján (Szentlaszlonapok.ro) és közösségi oldalain böngészhető.



MTI