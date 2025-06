Karácsony Gergely legújabb akciója a 2025-ös csődköltségvetés elfogadásának eredménye

A főpolgármester hárítja magától a felelősséget, pedig a sorozatos rossz döntések következménye, hogy idáig jutott a város, noha 2019-ben több mint 200 milliárd plusszal vette át a fővárost Tarlós Istvántól. Eközben a legtöbb budapesti fejlesztést, a nagyberuházásokat mind a kormánynak köszönhetjük az elmúlt négy évben.

2025. június 4. 20:00

Janó-Veilandics Franciska - Kép: Majer Tamás

„Most már ott tartunk, hogy Karácsony Gergely sztrájkot hirdet, szenvedjék el a budapestiek azt, hogy leáll a közösségi közlekedés” – mondta a Vasárnap.hu-nak Janó-Veilandics Franciska, kereszténydemokrata politikus, a Fővárosi Közgyűlés tagja, aki szerint a főpolgármester legújabb akciója a 2025-ös csődköltségvetés elfogadásának eredménye.

– Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán közölte, hogy „a kormány első figyelmeztetéseként” pénteken rövid időre leállítják a forgalmat a fővárosban. Mennyire tartja konstruktívnak egy felelős vezetőtől, hogy kvázi sztrájkot szervez?

– Kanyarodjunk egy kicsit vissza még decemberre, mert ez az egész a 2025-ös csődköltségvetés elfogadásának eredménye. Decemberben Karácsony Gergely már előre bejelentette, nem hajlandó betervezni a főváros költségvetésébe a körülbelül 50 milliárd forintnyi szolidaritási hozzájárulást. Minden város meg tudja fizetni Magyarországon a szolidaritási hozzájárulást, Magyarország leggazdagabb városa, Budapest nem… És nem is hajlandó erre a főpolgármester annak ellenére, hogy egyébként nagyon szereti hangoztatni, hogy Budapest szolidáris, sokszínű és hasonlók. Ezek szerint mégsem annyira: félresiklik a kommunikáció, amikor Karácsony Gergely azt mondja, hogy a kormány elvonja a pénzeket a fővárostól. A szolidaritási hozzájárulás nem a kormánynak, nem az államnak menne, hanem olyan településekre, amelyek jóval hátrányosabb helyzetűek, mint Budapest, olyan helyekre, ahol nincs ipar, ahol nem tudnak érdemleges iparűzési adóbevételekhez jutni. Karácsony Gergely főpolgármestersége alatt Budapest legfontosabb jövedelmi forrása, az iparűzési adóból származó bevétel közel duplájára, 85 százalékkal nőtt: összesen 1100 milliárd forint iparűzésiadó-bevétellel gazdálkodhattak. A szolidaritási hozzájárulást decemberben ennek ellenére sem akarták betervezni a költségvetésbe, és Vitézy frakciója a Tisza Párttal karöltve, Karácsony Gergelyékkel együtt, egyhangúan megszavazták ezt a törvénytelen költségvetést. Mi nem szavaztuk meg, és már akkor is mondtuk, hogy ez így törvénytelen, de senkit nem érdekelt. Miután ezt a törvénytelen csődköltségvetést megszavazták, akkor következett a Rákosrendező története. Az 50 milliárdnyi szolidaritási hozzájárulást a főpolgármester nem volt hajlandó megfizetni, mondván, hogy nincs pénz, mert a kormány „kivérezteti a várost”. Ugyanakkor a Rákosrendezőre volt pénz, körülbelül ugyanannyi, mintegy 50 milliárd forint. Sőt még a rekultivációt is vállalta a főváros, és akkor még a fejlesztésekről nem is beszéltünk. Most ott tartunk, hogy a Kúria is kimondta: a fővárosnak törvénytelen költségvetése van, törvénytelenül működik, és nincs meg az az 50 milliárd forint befizetendő szolidaritási hozzájárulás. A főpolgármester hárítja magától a felelősséget, pedig a sorozatos rossz döntések következménye, hogy idáig jutott a város, noha 2019-ben több mint 200 milliárd plusszal vette át a fővárost Tarlós Istvántól. Eközben a legtöbb budapesti fejlesztést, a nagyberuházásokat mind a kormánynak köszönhetjük az elmúlt négy évben. Most azonban már ott tartunk, hogy Karácsony Gergely sztrájkot hirdet, szenvedjék el a budapestiek azt, hogy leáll a közösségi közlekedés.

– Érinthet-e más közszolgáltatásokat Karácsony Gergely ilyetén ténykedése?

– A főpolgármester nemrég egy – szerintem vérlázító – videót tett közzé arról, hogy olyan száraz lesz a nyarunk, hogy a város nem fogja tudni fenntartani a zöldterületeit, magyarán nincs pénz locsolni, ezért a civilek és a lakosok örökbe fogadhatnak egy-egy zöldterületet, amit ők gondoznak és öntöznek egész nyáron, önköltségen. Tehát gyakorlatilag az emberekkel akarja elvégeztetni ezt a munkát… Hozzáteszem, még Rákosrendező kapcsán is írt olyasmiket a Facebookon, hogy majd civil összefogással tisztítják meg a terepet, noha tudható, hogy ott olyan veszélyes hulladékok és szennyeződések vannak, amelyekhez nem lehet csakúgy hozzányúlni egy szimpla szemétszedési akció keretében.

– Egyre több a vallásellenes megmozdulás, rongálás tapasztalható Budapesten. Miért került célkeresztbe a vallás, a kereszténység?

– Konkrétan a Margit híd kőkeresztjét törték le újból. Ez a fajta rongálás nem teljesen újkeletű, évek óta probléma, hogy vannak, akik brahiból, vagy ki tudja, milyen okból, letörik ezeket a kőkereszteket. Hozzáteszem, korábban ez azért nem voltak ennyire gyakori. A februári rongálás után rekordgyorsasággal visszaállították ezeket a kőkereszteket, majd májusban ismét letörték az egyik kőkeresztet. Úgy gondolom, hogy ezen nincs miért csodálkozni egy olyan városban, ahol a főpolgármester némán és csendben hagyja, hogy elszabaduljanak a keresztényellenes indulatok. Barabás Richárd, az ő saját frakcióvezetője kezdte ezt el azzal, amikor szivárványos templomkivilágítást javasolt, majd pedig folytatta egy ocsmány és visszataszító plakátkampánnyal, és sajnos nemcsak Budapesten, hanem országszerte. Nehezményezi az egyházak támogatását, csakhogy ezzel a plakátkampánnyal gyakorlatilag sikerült lepedofiloznia az összes papot, összemosnia az egyházat a Fidesszel. A keresztényüldözés szóban kezdődik. Európa és Magyarország is megtapasztalta már a történelme során, hogy mi történik akkor, amikor etnikai vagy vallási alapon üldöztetésbe kezdenek. Finoman jeleztem frakcióvezető úrnak is, hogy ennek sosem volt jó vége. Nyilván benne van egy sértettség a Pride miatt, és ő most hadjáratot indított az egyház ellen. Úgy gondolom, elég nagy önbizalomra vall, hogy a Párbeszéd nevű kis baráti társaságból valaki egy olyan közösséget támad, mint a keresztényeké! Márpedig csak katolikusnak 2,8 millió ember vallotta magát a legutóbbi népszámláláson. Az egyházak szociális intézményeket tartanak fenn, óvodákat, iskolákat, bölcsődéket, anyaotthonokat, hajléktalanszállókat üzemeltetnek, drogrehabilitációval foglalkoznak, és emellett templomokat is fenntartanak, amelyek Budapest turisztikai látképét is meghatározzák. Hányan mennek a bazilikát megnézni! Ezek mind hozzájárulnak Budapest értékeihez, és mindenki igénybe veheti az imént sorolt szolgáltatásokat, és nemcsak a keresztények. Eközben egy – a legkedvezőbb mérés szerint is – csupán 2 százalékos támogatottsággal rendelkező, de jelentős állami támogatásban részesülő pártnak sikerült összerittyentenie egy ilyen plakátkampányt. Felháborítónak tartom, hogy uszítani próbálnak az egyházak ellen.

vasarnap.hu