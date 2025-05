Orosz Anna lemond országgyűlési képviselői mandátumáról

2025. május 5. 10:53

Orosz Anna, a Momentum országgyűlési képviselője lemond országgyűlési képviselői mandátumáról. Orosz Anna lemond országgyűlési képviselői mandátumáról, miután a rendőrség intézkedés alá vonta a Hadházy Ákos által szervezett egyik tüntetésen – jelentette be Facebook-oldalán a Momentum politikusa hétfő délelőtt. „Pontosan három hete készült rólam ez a fénykép, aminek nem örültem. Azért nem, mert rossz volt az arcomon látni a tehetetlenség érzését, ami talán éppen a fotó elkészültének pillanatában vált végleg elviselhetetlenné számomra.

A blokád alatt egyszerre éreztem azt, hogy ki kell állnom a gyülekezési jogért és az LMBTQ közösségért, és azt, hogy ebben a formában ez sajnos nem vezet eredményre. Félreértés ne essék: szerintem kötelességünk kiállni alapvető jogainkért és a hatalom által megtámadott honfitársainkért. De ennél egy politikusnak többet kell tudnia tennie. Képesnek kell lennie a változtatásra” – magyarázta Orosz Anna.

„Rengeteg dolgot nem csináltam jól, sokszor nem tudtam jó ügyek mögé többséget kovácsolni, gyakran nem voltam elég taktikus vagy éppen hatékony. Egyetlen dologban azonban biztos vagyok: a változtatásra, a közös ügyeink jobbítására irányuló szándék ez idő alatt végig megvolt bennem” – tette hozzá. Orosz Anna hangsúlyozta, hogy számára a képviselői munka szolgálat, nem egy átlagos munkahely. Óriási megtiszteltetés, de felelősség is egyben. Közölte, hogy 2019 óta azt tekinti feladatának, hogy az újbudaiak és a magyarok érdekében dolgozzon a legjobb tudásom szerint, de most úgy érzi, hogy erre országgyűlési képviselőként nincs már lehetősége. „A rendszer szó szerint és átvitt értelemben is hátracsavarja a karjaimat, ha valamit tenni próbálok a választók érdekében” – véli a politikus.

Ezért a mai nappal lemondok országgyűlési képviselői mandátumomról, és 2026-ban nem indulok semmilyen formában újra. Hiszek abban, hogy a kulcs a rendszer bukásához, hogy mindannyian kilépjünk annak keretei közül” – hívta fel a figyelmet. „És most hogyan tovább?” – tette fel a kérdést. „Egyelőre erre a kérdésre nem tudok válaszolni. Azt tudom, hogy a gyermekvédelmet a legfontosabb közös ügyünknek tekintem. Semmi nem mutat rá jobban társadalmunk állapotára annál, mint hogy hogyan bánunk a legkiszolgáltatottabb gyerekekkel. Igyekszem megtalálni a módját annak, hogy folytathassam a megkezdett munkát, amiben rengeteg gyermekvédelmi szereplő segített nekem, amiért nagyon hálás vagyok nekik” – válaszolta meg.

MTI