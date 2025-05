Erdő Péter esélyeit növeli, hogy szót érthet a különféle teológiai irányzatokkal

2025. május 5. 17:00

Szerdán délután fél ötkor kezdi meg munkáját a bíborosi kollégium konklávéja a vatikáni Sixtus-kápolnában, hogy megválassza a katolikus egyház új vezetőjét. A szavazáson 133 olyan bíboros vesz részt, akik még nem töltötték be a 80. életévüket. A választáshoz kétharmados többség szükséges, vagyis legalább 89 bíboros támogatása. A döntés óriási hatással lesz a világ 1,4 milliárd római katolikus hívőjére. A BBC News szerint az eredmény még soha nem volt ennyire megjósolhatatlan. A szavazásban részt vevő bíborosok 80 százalékát Ferenc pápa nevezte ki. A testület történetében először az európaiak aránya 50 százalék alá csökkent. Bár sokan Ferenc pápa szemléletét követik, az általa kinevezett bíborosok nem egyformán haladók vagy konzervatívok. A kérdés tehát: az új pápa Afrikából, Ázsiából vagy akár Amerikából érkezik-e? Vagy ismét egy rutinos vatikáni bíboros kerül a trónra?

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke, Erdő Péter bíboros neve is felmerült Ferenc pápa lehetséges utódjaként a május 7-én kezdődő konklávé előtt. A 72 éves magyar egyházi vezető immár több mint húsz éve tölti be a bíborosi tisztséget, és jelentős tapasztalattal rendelkezik mind az európai egyházpolitikában, mind a vatikáni diplomáciában. Erdő Pétert 51 évesen nevezte ki bíborossá II. János Pál pápa, és 2006 és 2016 között kétszer is vezette az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsát (CCEE), ezzel elismertté vált az európai egyházban.

Jó kapcsolatot ápol az afrikai bíborosokkal, és fontos szerepet játszott a katolikus–ortodox párbeszéd előmozdításában is, ami különösen értékes lehet a keleti keresztény egyházakhoz való közeledés szempontjából. A kommunista korszakban katolikus családban nevelkedett bíboros tapasztalata az egyház elnyomás alatti működéséről fontos történelmi és politikai háttértudást jelent. Sokan kompromisszumos jelöltként tekintenek rá, aki hidat képezhet a különböző teológiai és földrajzi irányzatok között a bíborosi kollégiumon belül. Erdő Péter aktív szerepet vállalt Ferenc pápa 2021-es és 2023-as magyarországi látogatásain, és tagja volt annak a két konklávénak, amely előbb XVI. Benedeket, majd Ferenc pápát választotta meg.

Konzervatív nézetei különösen a család és a társadalmi értékek terén rezonálnak a hagyományosabb irányvonalat képviselő bíborosokkal. Erdő Péter személyében egy tapasztalt, kiegyensúlyozott, teológiailag konzervatív, de diplomáciailag rutinos egyházi vezető léphetne a pápai trónra – különösen akkor, ha a konklávé egy középutas, kompromisszumos megoldást keres.

hirado.hu