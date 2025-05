Román elnökválasztás - Az exit poll becslések Nicusor Dan független elnökjelölt győzelmét valószínűsítik

2025. május 18. 21:58

A romániai szavazókörökből távozók nyilatkozatai alapján készült, a külföldön leadott voksokkal nem számoló exit poll becslések szerint Nicusor Dan független jelölt, Bukarest főpolgármestere nyerhette a román elnökválasztás második, döntő fordulóját vasárnap.

A hírtelevíziók két exit pollt mutattak romániai (kelet-európai) idő szerint 21 órakor, amelyek a 19 óráig feldolgozott adatokat tükrözték.

Az Avangarde közvéleménykutató szerint az európai elkötelezettségét hangoztató Nicusor Dan a hazai voksok 55 százalékát szerezhette meg, míg ellenfele, a szuverenista jelszavakkal kampányoló George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke a szavazatok 45 százalékát.

A CURS felmérése is Dan győzelmét valószínűsíti 54-46 százalékos arányban.

A külföldi voksokat is magába foglaló részvétel megközelítette a 65 százalékot, több mint 10 százalékponttal meghaladva a május 4-i első forduló 53 százalékos részvételét.

Belföldön a hazai névjegyzékben szereplők 55 százaléka járult az urnák elé. A jelentős magyar közösségek által lakott megyékben a részvétel a korábbi elnökválasztásoktól eltérően többnyire nem maradt el az átlagtól, hanem a részvételi rangsor első felében helyezkedett el: Kolozs megyében a jogosultak csaknem 70 százaléka, Hargita megyében 60 százaléka, Bihar megyében 58 százaléka, Kovászna megyében 57 százaléka, Maros megyében 55 százaléka adta le voksát.

Külföldön minden korábbi választásnál több, 1 millió 600 ezer szavazatot adtak le, amelyeket az exit pollok nem számoltak. Az első fordulóban a több milliós román diaszpóra több mint 60 százalékban adta voksát George Simionra, míg Nicusor Dan akkor a külföldi voksok kevesebb mint 26 százalékát szerezte meg.

A szavazatszámlálás hivatalos eredményét várhatóan hétfő reggel közli a központi választási bizottság.

Kelemen Hunor: az erdélyi magyar emberek érezték ennek a választásnak a jelentőségét, súlyát

Az erdélyi magyarság magas részvétele a romániai elnökválasztás vasárnapi döntő fordulójában azt mutatja, hogy az erdélyi magyar emberek érezték ennek a választásnak a jelentőségét, súlyát, veszélyeit, lehetőségeit – mondta Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke vasárnap Kolozsváron az urnazárását követően.

Hangsúlyozta: azokban az erdélyi megyékben, ahol a magyar közösség tömbben vagy nagy számban él, magas volt a részvétel, ami azt mutatja, hogy az erdélyi magyar közösség "most is felelősségteljesen viselkedett".

Kelemen Hunor meggyőződésének adott hangot, hogy a magyar választók zöme az RMDSZ ajánlásához alkalmazkodva Nicusor Dan független jelöltre adta voksát.

Kifejtette: Háromszéken, Gyergyóban, Csíkban, Udvarhelyszéken a tavaly decemberi parlamenti választásokon tapasztaltnál is magasabb volt a részvétel, ami azt mutatja, hogy a magyar emberek érezték a vasárnapi választás súlyát.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a Székelyföld és Partium mellett Maros, Kolozs és Szilágy megyében is magas volt a részvétel, ahol szintén nagy számban élnek magyarok. Ez azt mutatja, hogy az erdélyi magyarok felelősen viselkedtek, bele akartak szólni az államfőválasztás menetébe – tette hozzá. Úgy fogalmazott: "le a kalappal az erdélyi magyar közösség előtt".

Kelemen Hunor kifejtette: az exit poll eredmények jelentős előnnyel Nicusor Dant hirdetik győztesnek, ezekkel azonban óvatosan kell bánni. Úgy fogalmazott, örül az exit poll eredményeknek, de hétfőn reggel szeretne inkább örülni, amikor már megtörtént a szavazatszámlálás és ennek eredménye megerősíti az exit poll-eredményeket, és nem megcáfolja. Felidézte, hogy egy nehéz kampányon van túl a romániai társadalom, mely nagyon megosztott lett.

Az RMDSZ elnöke rámutatott: a nagyon magas részvétel nagy legitimitást ad az új államelnöknek, amire szüksége is lesz, mivel nehéz időszak előtt áll az ország, nehéz döntéseket kell meghoznia, és nehéz "parlamenti matematikát" kell majd úgy érvényesítenie, hogy parlamenti többség legyen a fontos döntések mögött.

Az RMDSZ elnöke megköszönte az erdélyi magyaroknak a részvételét az elnökválasztáson, és külön köszönetet mondott azoknak, akik meghallgatták a szövetség ajánlását, javaslatait.

Közölte: a szavazatszámlálás befejezése után arról is lehet majd beszélni, hogy milyen megoldások lehetségesek a kormányalakításra, milyen döntések várhatók a következő hetekben, hónapokban.

MTI