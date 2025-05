Arany harcsát fogtak Nógrád vármegyében

2025. május 19. 16:50

„Maconka halállományát a számos egyéb jelző mellett bátran lehet a sokszínű kifejezéssel is jellemezni. Azt már kevesebben gondolják, hogy ez a harcsa esetében is igaz” – olvasható a Maconkai-víztározó és tórendszere nevű Facebook-oldalon. Kifejtették, a pettyes- és törpeharcsákon túl, a standard (európai) harcsák mellett szép (fehér vagy szellem néven is ismert) albínó-, valamint sárga (arany) harcsák is megtalálhatók itt. A legnagyobb ilyen, kifogott színes példány már a 35 kg-ot is meghaladta. Bár a köznyelv hajlamos a szokásostól eltérő színű halakat egységesen albínóknak nevezni, ez tudományos szempontból helytelen kifejezés, mivel az albínókat a teljes színanyagmentesség (kapcsoltan a vörös szem) jellemzi – szögezték le.

Hozzátették, a halakban normál esetben négy festékanyag tud szintetizálódni: a fekete melanin, a gyöngyházfényű guanin, a narancsszínű xantofill és a vörös színű eritrofill. Az arany harcsa sárgás színét a túlzott mennyiségben képződő xantofill okozza, így valójában xantorisztikus egyedekről van szó. „A halak mellett ezúttal Jónás Lajos, helyi harcsamágnes állt modellt a fényképekhez. Valamennyi Horgászbarátunknak ilyen szép fogási élményeket kívánunk!” – fogalmaztak a bejegyzésben.

