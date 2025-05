Elektronikus aláírások

2025. május 24. 18:04

Az elmúlt évhez képest nagyobb ütemben nő az elektronikus aláírások száma, az idén az első négy hónapban a Microsec annyi új elektronikus aláíró tanúsítványt bocsátott ki, mint tavaly összesen.

A társaság szerint ez a növekedés jól érzékelteti a digitális átállás lendületét, illetve az is, hogy új szektorokban is megkezdődött az elektronikus aláírások használata, így például a ingatlan-nyilvántartás és a mérnöki tevékenységekhez kapcsolódó hatósági ügyintézés területén. Emellett a projektmenedzsmentben is érzékelhető a elektronikus aláírások térnyerése a hazai és a nemzetközi projekteknél, aminek az magyarázata, hogy a minősített e-aláírások az unió egész területén egységes joghatással rendelkeznek.

A társaság közleménye szerint a kiadott időbélyegek számából lehet megbecsülni az aláírt elektronikus dokumentumok számát: a statisztikai adatok szerint tavaly az időbélyegek száma több mint 2,225 milliárd volt, amelyből a céges dokumentumok, elektronikus számlák száma megközelítette 1,5 milliárdot.

A közlemény idézi Vanczák Gergelyt, a Microsec IT igazgatóját, aki elmondta, az elérhető nyilvános adatok szerint a Digitális Állampolgárság Program keretében magánszemélyeknek, valamint a piaci szolgáltatók által üzleti célra kiadott elektronikus aláírások együttes száma már meghaladta az 1 milliót és ez is segíti a digitális átállás felgyorsítását.

Hozzátette, a minősített elektronikus aláírások alkalmazása teljes körű jogi és műszaki garanciát nyújt és feleslegessé teszi a számítógépen készült dokumentumok kinyomtatását, postázását és szkennelését.

A magyar tulajdonú, több mint 20 éve elektronikus aláírás technológiát szolgáltató Microsec árbevétele 2023-ban elérte az 5 milliárd forintot, 2024-ben pedig 6,4 milliárd forintra nőtt.

MTI