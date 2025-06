Fiumében magyar győzelem

2025. június 13. 06:07

A magyar válogatott 14-11-re nyert a horvátok vendégeként a két csapat világbajnoki felkészülésének részeként rendezett csütörtöki, fiumei mérkőzésen.

Eredmény:

Horvátország-Magyarország 11-14 (4-4, 3-5, 2-3, 2-2)

a magyar csapat gólszerzői: Vigvári Vi. 4, Nagy Á. 3, Vigvári Ve. 2, Kovács P., Molnár, Burián, Jansik Sz., Szécsi 1-1

A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a World Aquatics nem sokkal a találkozót megelőzően adta ki első világranglistáját, amelyet a tavalyi világbajnokságon arany-, az olimpián ezüstérmes horvátok vezetnek az Európa-bajnok spanyolok és a 2023-as világbajnok magyarok előtt.

Varga Zsolt szövetségi kapitány csakúgy, mint hétfőn Nápolyban az olaszoktól elszenvedett 13-12-es vereség alkalmával, ezúttal is avatott újoncot: Szécsi Marcell - a háromszoros olimpiai bajnok kapus Szécsi Zoltán fia - kapott lehetőséget.

Az olaszországi összecsapástól eltérően, amelyen a rivális 7-1-re is vezetett már, nem ragadt be a kezdés után a magyar válogatott, sőt a gólja mellett két gólpasszt kiosztó Burián Gergely vezérletével 3-1-re ellépett. A hazaiak néhány percen belül fordítottak, de Jansik Szilárd a játékrész végén egyenlített.

A második negyedben néhány kiváló védekezés és Csoma Kristóf bravúrjai után támadásban "büntetett" a magyar csapat, amely remek sorozattal három góllal ellépett (4-7), s a debütáló Szécsi is betalált a kapuba.

A harmadik játékrészben Fekete Gergő ötöst rontott és közeli ismétlését is védte Marko Bijac, a házigazdák világklasszis kapusa. A túloldalon Csoma is a helyén volt, majd Vigvári Vince előtt adódott a lehetőség, hogy visszaállítsa a háromgólos különbséget, ő pedig nem hibázott.

A záró nyolc perc Vigvári Vendel révén magyar góllal indult, azután a testvére is betalált, eldöntve ezzel az összecsapás lényegi részét. A hajrában néhány keményebb ütközet is kialakult.

Varga Zsolt a magyar szövetség honlapján elmondta, hogy embert próbáló napjuk volt a szerdai utazással. Szerinte ugyanakkor pont az ilyen nehézségek közepette derül ki, hogy milyen a karaktere egy csapatnak.

"Minden dicséret megilleti a játékosokat, hiszen humorral reagáltak az egészre, és ma már semmi sem látszott abból, amin tegnap keresztül mentek. A délelőtti kétkapus gyakorláson is jól dolgoztak, a mérkőzésen pedig nagyszerűen játszottak" - vélekedett.

Hozzátette: rengeteg volt az emberhátrány, de erre készülni is kell, hogy máskor sem lesz másként.

"Fontos, hogy megmaradjon az egyensúly a védekezésben és a támadásban. Azt gondolom, hogy jó döntések sorozatát hozták a játékosok, összességében sokkal többet, mint a horvátok, ez volt a különbség. Minél magasabban tudjuk tartani ezt a szintet, annál sikeresebbek leszünk. Ebben a felgyorsult játékban még többször kell gyorsan dönteniük, korlátozott mennyiségű információ alapján. Most sok jó megoldást választottak, védekezésben és támadásban is, a blokkok, pontos lövések mutatták ezt. Nyilván, ez még a felkészülés eleje, de fontos, hogy minél több jó élményt tudjunk magunkkal vinni, ami itt most működött, ami pozitívum volt, azt beemeljük, és visszük magunkkal a hosszú úton tovább" - összegzett a szövetségi kapitány.

mti