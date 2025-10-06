A DK vitanapot akar a gyermekvédelemről

A Demokratikus Koalíció parlamenti vitanapot kezdeményezett a gyermekvédelem válságáról, miután a kormánypártok elutasították a vizsgálóbizottság felállítását. „A gyermekvédelem válsága és a Szőlő utcai javítóintézet ügye – mit tesz az állam a gyermekek biztonságáért?” címmel nyújtott be a parlamenti vitanapra vonatkozó kezdeményezést a Demokratikus Koalíció - írja a hvg.hu. A több ellenzéki képviselő által támogatott vitanap megtartását azzal indokolják, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben történtek nyilvánvalóvá tették, hogy a jelenlegi intézményi rendszer nem képes biztosítani a rábízott gyermekek és fiatalok biztonságát. A képviselők azt szeretnék, hogy a vitanap október 27-én legyen.
A párt korábban parlamenti vizsgálóbizottságot szeretett volna a témában, de azt a kormánypártok leszavazták. Ezt követően jelentette be Dobrev Klára pártelnök a parlamenti vita kezdeményezését, amit 40 képviselő támogatott aláírásával. A problémák között szerepel az intézmények alulfinanszírozottsága és szakemberhiánya, a nevelők, gyermekfelügyelők túlterheltsége és megalázóan alacsony bérezése, az átláthatatlan működés, amely teret ad a visszaéléseknek, valamint a hatékony ellenőrzés és számonkérés hiánya.
A kezdeményezést aláíró képviselők szerint a meglévő problémák miatt a parlamenti vitanapon a következőket szükséges megvitatni: milyen állapotban van a gyermekvédelem, hogyan előzhetők meg a visszaélések és bántalmazások, milyen intézkedésekkel biztosítható az intézményekben élő gyermekek emberhez méltó, biztonságos környezete, és hogyan erősíthető meg a gyermekvédelem valódi társadalmi funkciója. A vita napját a vasárnapi benyújtástól 14 és 28 nap között kell kitűznie Kövér László fideszes házelnöknek.
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) legfrissebb, júliusban készült kutatása szerint a magyar társadalom túlnyomó többsége, 72 százaléka támogatja a háromgyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentességet. Mindössze minden hatodik ember, 17 százalék gondolja úgy, hogy ez a kedvezmény indokolatlan.
Hollik István, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési képviselője a közösségi oldalán közzétett videóban a mesterséges intelligencia (MI) társadalmi és gazdasági hatásairól, valamint a kormány ezzel kapcsolatos jogalkotási lépéseiről beszélt.
Orbán Viktor felidézte, hogy számos ártó és sok, talán csak naiv törekvés irányul ma Európában arra, hogy "leváltsuk azt, ami régi, hogy mi magunk találjuk ki, és határozzuk meg az életelveket és erkölcsi rendet, amelyben élni szeretnénk, és az elődeink életrendjét képviselőket és társulásaikat szorítsuk ki a falu, azaz életünk közeléből".