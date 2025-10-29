Szerző: gondola

2025. október 29. 07:06

Az 56-os szabadságharcra emlékezők a Magyar Orvos Hősi Halottak Emlékszobránál ünnepséget tartanak. Budapest VIII. ker. Üllői út 78/a. Időpont: 2025. november 4. (kedd) 17.00

A megjelenteket köszönti Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke, majd beszédet mond Győrfi Pál mentőtiszt, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

A beszédek elhangzását követően a vendégek, ’56-os szervezetek és a Nemzeti Fórum helyi szervezetei katonai tiszteletadás mellett koszorúznak.

Kép: nemzetiforum.hu