Rétvári Bence: A DK önmagát leplezte le az álhírbotrányban

Szerző: kdnp.hu

2025. október 29. 08:38

Az álhírbotránnyal és a gyermekvédelmi kérdések felhozásával csak politikai haszonszerzés a baloldal célja; uszítanak, hazudoznak és aljas lejárató kampányt folytattak. Koholt vádjaikat teljes mértékben cáfolta az ügyészség, de cáfolta azt a DK is, hiszen felajánlottak ötmillió forintot annak, aki bármiféle bizonyítékot szolgáltat nekik, csakhogy egyszer sem fizették ki az ötmillió forintot, tehát a DK önmagát leplezte le – mutatott rá a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az Országgyűlésben, az ellenzék által kezdeményezett gyermekvédelmi vitanapon.

Rétvári Bence felidézte, hogy ezzel szemben a kormány tényleges segítséget nyújtott minden gyermeknek: 2012-ben elfogadták az új Büntető törvénykönyvet, támogatva a gyermekek fokozott büntetőjogi védelmét.

A magyar ellenzékre azonban nem számíthattak a szavazásnál. De nem számíthattak rájuk 2013-ban sem, amikor arról döntött itt az Országgyűlés, hogy aki gyermekek sérelmére követ el erőszakos vagy szexuális bűncselekményt, az ne legyen megbízható gyermekek nevelésével vagy gondozásával kapcsolatos munkával.

Azt sem támogatták, hogy a kapcsolati erőszakot, mint bűncselekmény típust beiktassuk a büntetőjogszabályok közé – emlékeztetett az államtitkár. Kifejtette:

2015-ben a baloldal nem támogatta, hogy titkos menedékházak jöjjenek létre;

2016-ban azt nem szavazta meg az ellenzék, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszert erősítsük meg és a gyámhatóság jogosítványait bővítsük ki;

2017-ben azt nem szavazta meg a magyar baloldal, hogy egységes eljárásrend alakuljon ki, és a gyermekbántalmazási eseteket minél alaposabban és mindenhol a megfelelő mélységben vizsgálják ki;

2018-ban nem támogatták a gyermekek otthongondozási díjának bevezetését, de azt sem, hogy a gyermekeket ne a szokásos kihallgató szobákban hallgassák ki a rendőrségen, hanem speciális meghallgató szobát alakítsanak ki, ami a gyermekek számára egy otthonosabb környezet, nincs annyi rendőr jelen, főleg nem egyenruhában, így nem traumatizálják őket még egyszer a meghallgatás során;

2021-ben azt nem támogatta az ellenzék, hogy jöjjön létre pedofil nyilvántartás, és azt sem, hogy a gyermekpornográfia elkövetőjével szemben szigorúbb büntetéseket léptessünk életbe, továbbá azt sem, hogy a gyermekek sérelmére elkövetett súlyos bűncselekmények ne évüljenek el;

2022-ben a gyermekvédelmi népszavazást támadta a baloldal, azt kérve az emberektől, hogy ne adjanak le érvényes szavazatot, ne támogassák a gyermekek védelmi szintjének megemelését.

Azt mondták a gyermekvédelemről, hogy az nincs Magyarország legfontosabb tízezer ügye között, a gyermekvédelmi népszavazásról pedig, hogy nevetséges, hogy „hülyeség”, hogy „bornírt baromság” – idézte fel Rétvári Bence.

Hozzáfűzte, a baloldal a mai napig együttműködik azzal az emberrel, aki szerint a pedofília maga egy hajlam, és egy hajlam önmagában nem lehet bűn. Ez az ember továbbra is a baloldal egyik ünnepelt véleményvezére – jegyezte meg a kereszténydemokrata politikus.

Közölte azt is: Szabó Tímea tíz alkalommal nem támogatta a gyermekvédelmi javaslatokat, és Vadai Ágnes szintén rekorder a gyermekvédelmi ügyek „ellenszavazásánál”.

Amikor itt volt a lehetőség, hogy a gyermekvédelem legyen nemzeti ügy, egy közös ügye a jobb- és baloldalnak, még itt sem sikerült egységesen szavaznunk, csak azért, mert

fontosabb volt a kormány ellen szavazni, mint a gyermekek mellett szavazni; a szűklátókörű, rövidlátó politikai gondolkodás fölülírta a gyermekek érdekeit

– hangsúlyozta Rétvári. Beszélt arról is, hogy amikor elkezdték a kormányzást, akkor a költségvetésben 18 milliárd forint szerepelt gyermekvédelmi soron, most 129 milliárd, tehát közel hétszeresére emelkedett, és az idei évben még 17 milliárd forint plusz forrással meg is növelik ezt.

Bevezették a pszichológiai alkalmassági vizsgálatot a gyermekvédelemben, összesen 11 466 vizsgálatot folytattak le annak érdekében, hogy kiszűrjék azokat, akik esetleg valamilyen aljas szándékkal közelítenek a gyerekek felé – folytatta az államtitkár.

Kitért rá, hogy elindították a kifogástalan életvitel ellenőrzéseket, amelyeket a Nemzeti Védelmi Szolgálat bonyolított le; 16 143 életvitel ellenőrzés fejeződött be, 169 esetben találtak kifogásolható életvitelt. „És láthattuk pontosan a Szőlő utcai letartóztatás kapcsán, hogy az itt felmerült gyanúk a későbbiekben büntetőjegyek elindításához is vezettek” – mondta Rétvári Bence. Emlékeztetett, a magyar ellenzékre a kifogástalan életvitel-ellenőrzés bevezetésekor sem számíthattak, azt ők fölösleges pénzkidobásnak tartották.

Az államtitkár kiemelte: 2010-ben 81-en ültek börtönben pedofil bűncselekmények miatt, ma több mint hétszázan.