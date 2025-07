A magyar emberek örökítsék meg a család fontosságát a mindennapokban

2025. július 13. 20:07

Szeretnénk, hogy a magyar emberek is megörökítsék a család fontosságát a mindennapokban, ezért hirdettük meg a Generációk találkozása díjat - jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára szombaton a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Mezőcsáton, a Csáti Menyegző nevű rendezvényen.

Koncz Zsófia közölte, a felhívás részletei szombattól elérhetők a csalad.hu oldalon, a díjat a Kulturális és Innovációs Minisztérium a Családbarát Magyarország Központtal közösen indította el.

Az államtitkár hozzátette, a Generációk találkozása díjnak több kategóriája van: a leghagyományosabb esküvő, a legvagányabb lánykérés vagy éppen a kisgyermekek nagy tettei. Elmondta, a videó mellett akár esszével is lehet pályázni, a középiskolásoknak és egyetemistáknak pedig slam poetry versenyt is hirdetnek azzal kapcsolatban, hogy mit jelent számukra a család. Az általános iskolásokra gondolva pedig olyan felhívást tettek közé, amely révén a gyerekek a nagyszülőkkel kapcsolatos élményeikről számolhatnak be - mondta.

Koncz Zsófia kiemelte, a leghagyományosabb esküvő első helyezettje egymillió forintot nyer, a másik négy kategória legjobbjai pedig félmillió forinthoz juthatnak hozzá. A szombaton elindított pályázati felhívásra szeptember 1-je és 30. között lehet a pályamunkákat benyújtani, amelyeket szakmai zsűri bírál el.

Az államtitkár kiemelte, a bizottságban a családügyi szervezetek mellett Korda György és Balázs Klári előadóművészek, valamint Görbicz Anita válogatott kézilabdázó és Vincze Ottó válogatott labdarúgó is szerepel. A zsűri által legjobbaknak ítélt pályaművek közül közönségszavazáson dől majd el, hogy kik kapnak díjakat november végén.

Az államtitkár rámutatott, a Csáti menyegző elnevezésű rendezvényen kiemelten jelennek meg a magyar hagyományok a lánykéréstől kezdve az egyházi szertartáson át a lakodalomig. Úgy fogalmazott, fontos, hogy ezeket bemutassák a nagyközönség számára is.

A rendezvényen részt vett Tállai András, a térség fideszes országgyűlési képviselője is, aki megköszönte a szervezőknek, hogy már több mint egy évtizede életben tartják a hagyományt, és gratulált a programot szervező Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány munkájához. A menyegzőn egy huszonöt évvel ezelőtt házasságot kötött pár erősítette meg házasságát a népi hagyományoknak megfelelően. Az eseményen részt vett a bírálóbizottság két tagja, Korda György és Balázs Klári is.

A felhívás a csalad.hu/generacioktalalkozas.hu weboldalon olvasható.

mti