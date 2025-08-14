Az ukrán Szapszan nagy hatótávolságú rakétaprogram felszámolása

2025. augusztus 14. 15:04

Moszkva meghiúsította Kijev arra irányuló terveit, hogy Szapszan típusú rakétarendszereket gyártson az Oroszország mélyére mérendő csapásokhoz - közölte csütörtökön az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).

"A Szövetségi Biztonsági Szolgálat (...) a védelmi minisztériummal együttműködve (...) egy közös különleges művelet eredményeként tűzcsapást mért az ukrán hadiipari komplexum azon objektumaira, amelyeket bevontak a műveleti-harcászati rakétarendszerek gyártásába" - közölte a szakszolgálat.

Az FSZB szerint Ukrajna, a Szovjetunióból fennmaradt technológiák és készletek felhasználásával, titokban fejlesztette rakétaprogramját. A szolgálat közölte, hogy értesülései voltak Szapszan gyártásáról, beleértve a projekt vállalatainak pontos koordinátáit.

A közleményben emlékeztettek rá, hogy

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök májusban találkozott Friedrich Merz német kancellárral, és erre a megbeszélésre magával vitte a rakétakomplexum dokumentációját.

Az FSZB szerint Berlin finanszírozta a programot. A gyártást a Moszkvában kiadott tájékoztatás értelmében a Dnyipropetrovszk és Szumi régióban lévő hadiipari vállalatoknál indították el, beleértve a Pavlohradi Vegyi Üzemet és a sosztkai Zirka állami vállalatot.

Elméletileg a Szapszan hatótávolsága elérte volna Moszkvát, Minszket, Vityebszket, Kalugát, Tulát, Vlagyimirt, Donyecket, valamint a szarovi nukleáris központot is.

Az FSZB azt állította, hogy az orosz csapások következtében megsemmisült az ukrán nagy hatótávolságú ballisztikus rakéták gyártásának műszaki bázisa, és az ukrán hadiipar az akció következtében óriási károkat szenvedett.

A moszkvai védelmi minisztérium bejelentette, hogy júliusban az orosz hadsereg tervezőirodákat, rakétaraktárakat, összeszerelő üzemeket, rakétaüzemanyagot gyártó létesítményeket, ezeket az objektumokat védő nyugati légvédelmi komplexumokat, köztük négy Patriot légvédelmi rakétarendszer-indítóállást és egy AN/MPQ-65-ös radarállomást is megsemmisített.

A tárca szerint a Kijev terveinek meghiúsulásáról szóló információt több független forrás is megerősítette.

MTI; Gondola