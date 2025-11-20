Még több pénzt Ukrajnának?

Szerző: Gondola

2025. november 20. 16:06

Miről szól pontosan a legújabb vita, amely Ursula von der Leyen és Orbán Viktor között kibontakozni látszik? 135 milliárd euró sorsa a tét – és a háború folytatása.

Brüsszelben továbbra is napirenden van egy nagyszabású, mintegy 135 milliárd eurós támogatási csomag előteremtése Ukrajna számára – derül ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének kezdeményezéséből, amit Orbán Viktor a Facebook-oldalán is kielemzett.



A tervezett összeg célja az ukrán állami működés és a háborús kiadások támogatása a következő években – a javaslat nyilvánvalóan nem számol az elmúlt napokban kirobbant hatalmas korrupciós botránnyal.

A finanszírozás módjáról is jelentős vita alakult ki az uniós intézményekben és a tagállamok között. Három lehetséges megoldás került az asztalra:

Tagállami befizetések növelése

A Bizottság egyik javaslata szerint a szükséges forrásokat a tagállamok önálló hozzájárulásai fedeznék. Több kormány azonban tart attól, hogy a nemzeti költségvetésekre nehezedő terhek tovább nőnének. Közös uniós hitelfelvétel

Alternatívaként ismét felmerült a korábban a járványkezelésnél alkalmazott közös hitelfelvétel. Kritikusai szerint ez hosszú távú pénzügyi kötelezettségeket jelentene az EU számára, és a jövő generációkra hárítaná a terheket. Befagyasztott orosz vagyon felhasználása

A harmadik lehetőség a 2022 óta befagyasztott orosz állami és magánvagyonok egy részének felhasználása lenne. Bár több tagállam támogatja az elképzelést, szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ennek jogi és pénzügyi következményei – például kártérítési perek vagy piacbizalmi problémák – komoly kockázatot hordoznak.

A javaslatok kapcsán éles politikai vita alakult ki nemcsak Brüsszelben, hanem az egyes európai fővárosokban is. Több kritikus szerint az EU-nak újra kellene gondolnia szerepét a konfliktus finanszírozásában, és inkább a diplomáciai megoldásokra kellene összpontosítania. Mások viszont úgy vélekednek, hogy Ukrajna további támogatása elengedhetetlen az európai biztonság fenntartásához.

A döntéshozatal a következő hónapokban várható, és a kérdés várhatóan komoly próbaköve lesz az uniós egységnek, egyben nagy lehetőség a politikai karanténból kiszabadult Patriótáknak a saját elképzeléseik érvényesítésére.