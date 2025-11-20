Még több pénzt Ukrajnának?
Brüsszelben továbbra is napirenden van egy nagyszabású, mintegy 135 milliárd eurós támogatási csomag előteremtése Ukrajna számára – derül ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének kezdeményezéséből, amit Orbán Viktor a Facebook-oldalán is kielemzett.
A tervezett összeg célja az ukrán állami működés és a háborús kiadások támogatása a következő években – a javaslat nyilvánvalóan nem számol az elmúlt napokban kirobbant hatalmas korrupciós botránnyal.
A finanszírozás módjáról is jelentős vita alakult ki az uniós intézményekben és a tagállamok között. Három lehetséges megoldás került az asztalra:
-
Tagállami befizetések növelése
A Bizottság egyik javaslata szerint a szükséges forrásokat a tagállamok önálló hozzájárulásai fedeznék. Több kormány azonban tart attól, hogy a nemzeti költségvetésekre nehezedő terhek tovább nőnének.
-
Közös uniós hitelfelvétel
Alternatívaként ismét felmerült a korábban a járványkezelésnél alkalmazott közös hitelfelvétel. Kritikusai szerint ez hosszú távú pénzügyi kötelezettségeket jelentene az EU számára, és a jövő generációkra hárítaná a terheket.
-
Befagyasztott orosz vagyon felhasználása
A harmadik lehetőség a 2022 óta befagyasztott orosz állami és magánvagyonok egy részének felhasználása lenne. Bár több tagállam támogatja az elképzelést, szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ennek jogi és pénzügyi következményei – például kártérítési perek vagy piacbizalmi problémák – komoly kockázatot hordoznak.
A javaslatok kapcsán éles politikai vita alakult ki nemcsak Brüsszelben, hanem az egyes európai fővárosokban is. Több kritikus szerint az EU-nak újra kellene gondolnia szerepét a konfliktus finanszírozásában, és inkább a diplomáciai megoldásokra kellene összpontosítania. Mások viszont úgy vélekednek, hogy Ukrajna további támogatása elengedhetetlen az európai biztonság fenntartásához.
A döntéshozatal a következő hónapokban várható, és a kérdés várhatóan komoly próbaköve lesz az uniós egységnek, egyben nagy lehetőség a politikai karanténból kiszabadult Patriótáknak a saját elképzeléseik érvényesítésére.