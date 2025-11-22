Szerző: Gondola/MTI

2025. november 22. 10:45

A magyar hagyomány szerint az első hóban arcot kell mosni, ez segít megőriznui a fiatalságot. A hóesés fokozhott óvatosságot kíván az autóvezetőktől: vissza kell szerezni a havas vezetéshez kellő rutint.

Több előkészület kell az útnak induláshoz, több üzemagyot kell a tartályba tölteni, Az előttünk álló napokban országos szinten borult, csapadékos időre készüljünk, a csapadék halmazállapota folyamatosan változik - hívta fel a figyelmet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Facebook-oldalán pénteken.

Azt írták: a Dunántúlon és az északi hegyekben havas eső, tapadó hó is kialakulhat, míg másutt még jellemzőbb lesz az eső, de a határvonal szombatig fokozatosan tolódik kelet felé. Síkvidéken többnyire csak vékony, olvadozó hóréteg gyűlhet össze, a hegyekben azonban vastagabb hótakaró sem kizárt. Az északias szél sokfelé élénk, néhol erős, viharos lesz - jelezték.

A tájékoztatás szerint péntek estétől szombat reggelig túlnyomóan borult idő lesz, hajnalra néhol vékonyodhat a felhőzet. Nyugaton egyre nagyobb területen vált az eső havas esőbe, havazásba, a Tiszántúlon, főként a keleti határnál még eső valószínű.

Síkvidéken pár centiméternyi olvadozó hó is összegyűlhet, a hegyekben vastagabb hótakaró várható. A hőmérséklet -3 és +3 Celsius-fok közt alakul.

Szombaton túlnyomóan borult idő lesz, reggel az első csapadékzóna észak felé távozik, délutántól azonban újabb érkezik.

Ekkortól nagyrészt tapadó hó, havas eső, keleten még eső is lehet. Többfelé pár centiméteres hóréteg alakulhat ki, a legtöbb az Északi-középhegységben. Sokfelé erős, néhol viharos északi szél lesz. A hőmérséklet -1 és +5 Celsius-fok közt alakul.

Vasárnap keleten borultabb idő várható, nyugaton már szakadozik a felhőzet. Éjszaka gyengülő intenzitású havas eső vagy havazás várható, napközben már csak északkeleten lehet kisebb havazás. Az élénk szél fokozatosan délnyugatira fordul. A hőmérséklet hajnalban -5 és +2, délután -2 és +4 Celsius-fok közt alakul.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felhívta a figyelmet arra, hogy az előttünk álló napok időjárása egyértelműen jelzi a tél, és ezzel együtt a nehezebb közlekedési körülmények időszakának megérkezését. A téli hónapokban a közlekedés biztonsága közös felelősség - emelték ki.

Azt tanácsolták:

ha a hőmérséklet +7 Celsius-fok alá süllyed, ideje felszerelni a téli gumikat, indulás előtt pedig érdemes ellenőrizni az ablakmosót, az ablaktörlőket, a világítást és az akkumulátort. Mindig tele üzemanyagtartállyal induljunk útnak, és legyen az autóban jégkaparó, hólánc, vontatókötél, takaró, meleg ital és némi élelem is

- javasolták.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 31 ezer kilométernyi országos közút üzemeltetéséért és fenntartásáért felel, vagyis a gyorsforgalmi, a fő- és a mellékutak járhatóságát biztosítja a téli hónapokban is.

Amikor az előrejelzések alapján fagy, havazás vagy ónos eső várható, megkezdik a megelőző szórásokat. A hóeltakarító munkagépeik 3-5 centiméternyi friss hó esetén kezdik meg az ekézést. Ez alatt az olvasztó anyagok segítenek megelőzni a hó letapadását.

Hófúváskor a szél újra ráhordhatja a havat a megtisztított útra, ezért a téli szezon előtt célzottan helyeznek ki hófogó rácsokat és hálókat a veszélyeztetett útszakaszokra.

A téli szolgálat idején mintegy 800 jármű teljesít szolgálatot, így egy gépre átlagosan 40-70 kilométeres szakasz jut. Ezek a gépek folyamatosan dolgoznak, szükség esetén anyagot és üzemanyagot töltenek, miközben a kijelölt ütemezés szerint végzik a beavatkozásokat.

Azt kérték, hogy a közlekedők ne előzzék meg a narancssárga villogóval dolgozó gépeket, és tartsák a követési távolságot.

Extrém időjárás - például ónos eső vagy hófúvás - idején különösen fontos a figyelmeztetések követése. Az aktuális útviszonyokról érdemes indulás előtt tájékozódni a www.utinform.hu oldalon.

A Magyar Közút szakemberei a téli hónapokban éjjel-nappal, 12 órás váltásokban dolgoznak, hogy az országos közúthálózat a lehetőségekhez mérten biztonságosan használható legyen.

A biztonság közös ügy: munkájuk akkor a legeredményesebb, ha a közlekedők felkészülten, körültekintően és türelmesen vesznek részt a forgalomban - áll a közleményben.

Főkép: Kecskerágó 2025. november 22-én a Fülefa Arborétumban. Fotó: Molnár Csenge-Hajna