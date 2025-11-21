Dobogókő már fehérbe borult - Mikor, hol és mennyi hó várható a hétvégén?

Szerző: GK

2025. november 21. 14:38

Dobogókő már fehérbe borult, és a hétvégén országszerte havazás várható. Mutatjuk, hol és mikor eshet a legtöbb hó, és mire készüljenek az autósok.

Havazás Dobogókőn: így érkezik a tél a hétvégén

Péntek reggelre jelentős csapadék érkezett Magyarországra, a magasabban fekvő területeken – köztük Dobogókőn – pedig meg is érkezett az évszakhoz illő, igazi téli látvány. Dobogókő ilyenkor mutatja egyik legszebb arcát, és most nem kellett sokat várni a hótakaróra: reggelre vastag, összefüggő hó borította be a tájat.

A csapadékhajlam egy rövid átmeneti csökkenés után péntek este, éjszaka ismét erősödik. Ekkor már nemcsak a hegyvidéken, hanem nagyobb területen – akár síkvidéken is – havas esőre, tapadó hóra válthat az eső. A Tiszántúl lehet a legkevésbé érintett, de az ország többi részén érdemes felkészülni a télies fordulatra.

Hol és mennyi hó várható?

300–400 méter fölött, így Dobogókő térségében is, vastagabb hóréteg alakulhat ki, helyenként akár 10–15 centimétert is meghaladó mennyiséggel. A hóvastagság a magassággal gyorsan növekedhet, a magasabb gerinceken pedig kifejezetten télies viszonyokra kell számítani.

Síkvidéken a lehulló, vizes, tapadó hó mennyisége általában 7 cm között alakul, de a területi eloszlás nagyon változó lehet. Ez a hóréteg a szombati nappali enyhébb időben várhatóan gyors olvadásnak indul.

Előrejelzés szombat délelőttig

A meteorológiai modellek szerint szombat délelőttig a Bakony és az Északi-középhegység magasabb részein akár 10–15 cm friss hó is összegyűlhet. Emellett síkvidéken is többfelé számítani kell havazásra.

A HungaroMet arra figyelmeztet, hogy a hó mellett viharos széllökések is nehezíthetik a közlekedést, különösen az Északi-középhegység keleti felén és péntek estétől a Nyugat-Dunántúlon. A legerősebb szél néhol elérheti a 70 km/órát, ami a magasabb területeken hóátfúvásokat is okozhat.

Szombat éjféltől vasárnap reggelig

Egy rövid szünet után szombat délutántól újabb kiterjedt csapadékzóna érkezik délről, amely már nagyrészt havazást hoz. Vasárnap reggelig 1–6 cm friss hó várható, de helyenként ennél vastagabb hóréteg is kialakulhat. A legnagyobb esély 5 cm feletti hóra az Északi-középhegységben van.

Közlekedés: erre figyelmeztet a katasztrófavédelem

A havazás és az erős szél miatt a közlekedési feltételek jelentősen romlanak. A katasztrófavédelem közleménye hangsúlyozza:

jeges, havas úton nő a féktávolság és romlik a menetstabilitás,

csak megfelelő műszaki állapotú, téli gumival felszerelt járművel induljanak útnak,

legyen a megszokottnál több üzemanyag a tankban,

elakadás esetére érdemes az autóban tartani élelmiszert, italt, plusz kabátot és takarót,

fontos a feltöltött mobiltelefon,

ajánlott letölteni a VÉSZ alkalmazást, amely friss riasztásokat és információkat ad.

Dobogókő ma már igazi téli arcát mutatja, és a következő napokban is jó esély van arra, hogy újabb hó borítsa be a Pilis legnépszerűbb kirándulóhelyét. Aki útnak indulna, készüljön fel a téliesebb körülményekre – ugyanakkor a frissen hullott hó látványa kifejezetten különleges élményt ígér.

Főkép: Havas táj Dobogókőn 2025. november 21-én. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán