Szászfalvi László leleplezi a szélsőséget: Báránybőrbe bújt farkas papol szeretetországról

Szerző: Molnár Pál

2025. november 21. 13:34

Lassan már minden egyes héten megkérdezhetnénk az embereket, mit gondolnak az adócsökkentést hazudó Magyar Péterék egyre hajmeresztőbb, eltitkolt terveiről; a javarészt óbaloldalról verbuvált szakértői csapat legújabb javaslata egészen vérlázító, szerintük meg kellene adóztatni a nyugdíjakat – mutatott rá a magyar törvényhozásban Szászfalvi László. A kereszténydemokrata politikust kérdezte a Gondola.

- A szélsőséges Tisza párt brüsszeli gazdái háborús terveinek finanszírozására nem elég a családpolitikai támogatás és adórendszer szétverése, a rezsicsökkentés eltörlése, a vállalkozások megsarcolása, be akarnak vezetni egy új adónemet is, és ki mást sarcolnának meg vele, mint az egész életüket végigdolgozott, munkában megfáradt idős embereket. Ez a szélsőséges garnitúra hamis zászlóval szerepel, piros-fehér-zöld színekkel manipulálja a gyanútlan embereket, Hogyan tudjuk lerántani a báránybőrt a farkasról?



- Igen, valóban ez a legjobb jelző rájuk: báránybőrbe bújtatott farkashadról van szó.Mindent bedobnak, mindent megpróbálnak brüsszeli gazdáik, hogy a nemzeti kormányt megdöntsék végre Magyarországon. Hihetetlen, hogy 2025-ben ilyenről kell gondolkodnunk és értekeznünk. A brüsszeli globalista bürokraták szinte már mindent kipróbáltak, mindenkit előhúztak a cilinderből, akiket utána a magyar nép hatalmas többséggel el is küldött melegebb éghajlatra.

Most a farkast báránybőrbe bújtatták: nemzeti színekkel festették be, hogy a nép végre nyelje már le. De átlátunk a szitán. Egy áruló, nárcisztikus pszichopata vezetésével anarchiát, káoszt akarnak létrehozni, hogy a kialakuló zavarosban tudjanak halászni.

Hiszem és tapasztalom, hogy egyre többen, a józan gondolkodású többség elutasítja ezt a káoszpolitikát és jól felfogott egyéni és nemzeti érdekei mellett kiállnak. Nekünk az a feladatunk, hogy folyamatosan szembesítsük az embereket hazaáruló és az emberek zsebében kutakodó tetteikkel és terveikkel. Már azok a konkrét terveik is – Tisza-adó, az egykulcsos adórendszer átalakítása többkulcsossá, a nyugdíjak megadóztatása és a 13. havi nyugdíj megszüntetése, a családtámogatások és kedvezmények elvétele, a rezsicsökkentés megszüntetése és a vállalkozások adójának emelése, valamint Ukrajna EU tagságának támogatása - elegendőek arra, hogy jövő tavasszal ismét hatalmas többségben küldjük el őket brüsszeli gazdáikkal egyetemben melegebb égtájakra.

- Egy szélsőséges szakértő elkárogta, hogy „először választást kell nyerni, utána mindent lehet”, a brüsszeli pénzből felhizlalt figura a legmagasabb nyugdíjakat plusz tíz-húsz százalékkal megadóztatná, sőt „ezt lehetne fokozni”. A tehetségtelen politikus a gazdaság felpörgetése helyett az idős magyaroktól ragadná el a pénzt. Ezt a rombolást hogyan lehet megakadályozni?

- Csak úgy, hogy szembesítjük őket és a magyar társadalmat, hogy a mi bőrünkre megy a játék. Mindannyiónk bőrére: a családok, a nyugdíjasok, a fiatalok, a kisvállalkozások, az aktív keresők bőrére.

Magyar Péter és a Tisza a rombolás, az agresszió, a gyűlölet pártja, a rombolás és a bosszú „kultúráját” hozta a magyar közéletbe és nap mint nap ezt gyakorolják is.

Mi ez ellen határozottan fellépünk és tiltakozunk minden agresszió és gyűlölködés ellen. A rombolást úgy lehet megakadályozni, hogy újra egyre nagyobb egységbe forrva, összefogva megvédjük az elmúlt 15 évben elért eredményeinket, melyeket az emberekkel együtt, sok nehézséget leküzdve, kínkeservesen értünk el. Nincs más út, nincs más lehetőségünk, mint hogy egységben, határozottan, kiállva eredményeink és értékeink mellett, minél több embert elérve mozgósítsuk őket a választás napjára.

Óriási a tét, az emberek, a magyarság élete és jövője a tét. Valamint a háború vagy béke kérdése is, hiszen amíg mi vagyunk kormányon, a Fidesz-KDNP kormány a békét, a biztonságot és az illegális migránsmentes Magyarországot meg fogja védeni, de Magyar Péterék Brüsszel és Ukrajna zsebében vannak és azt fogják tenni, amit a háborúpárti Európai Néppárt és a brüsszeli bürokraták parancsolnak nekik.

- Egy gátlástalan figura a nyugdíjkorhatárt is emelné, a nők 40 évi korkedvezményes nyugdíjprogramját pedig „elmebetegségnek” tartja. Miért kell még szélesebb körben leleplezni a társadalomellenes indulatokat?



- Ez a gátlástalanság és társadalomellenesség tökéletesen leleplezi Magyar Péteréket. Ez a szellemiség - vagy nevezzük inkább szellemtelenségnek – hatja át gondolataikat, indulataikat és terveiket. Azt gondolom, hogy ha végig gondoljuk a nemzeti kormány elmúlt 15 évben meghozott döntéseit, akkor azt mondhatjuk rövid összegzésként, hogy ezek a döntések abszolút a szociális piacgazdaság szellemiségét tükrözi.

Az állam sokkal nagyobb szerepet vállal abban, hogy a nehéz, kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportjait felemelje és megvédje a kíméletlen „kapitalizmustól”, lehetőséget teremtsen arra, hogy a családok, a munkavállalók gyarapodhassanak és a középosztály megerősödhessen.

1 millióval több a munkahely és a munkanélküliség történelmi mélyponton van, a munka alapú gazdaság megteremtésével lehetőségest kapott több százezer család a felzárkózásra, a rezsicsökkentéssel, a Nők40-el és a 13. havi nyugdíjjal és a nyugdíjemeléssel, valamint a 14. havi nyugdíj bevezetésével stabilizáljuk az idősek anyagi helyzetét és a családtámogatások rendkívüli sokrétűségével és széles lehetőségeivel, az édesanyák SZJA mentességével a jövő perspektíváját nyitjuk meg a magyar családok előtt.

Ez egyértelműen keresztényszociális társadalompolitika, amely a nemzeti kormány és ezen belül a KDNP erőteljes elkötelezettségét és társadalomképét, emberképét tükrözi vissza. Ezt kell tudatosítanunk a magyar társadalom széles rétegeiben, hogy van mit veszíteniük jövőre. ha nem állunk ki és nem védjük meg ezeket a szociális és nemzeti vívmányainkat.

Nem érdemes kísérletezni a terveiket leplezni akaró árulókkal, a „károlyimihályos” pszichopata anarchistákkal, helyette továbbra is válasszuk a békét, a biztonságot és a kiszámíthatóságot, valamint a nemzeti érdekekeinket és a magyar családokat, amelyet a Fidesz-KDNP nemzeti kormánya képvisel.

Főkép: Szászfalvi László Fotó: Facebook/Szászfalvi László