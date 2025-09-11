Hazánkban is elindult a FilmED, a filmoktatást népszerűsítő európai platform

A Nemzeti Filmintézet (NFI) csatlakozott a FilmED nemzetközi projekthez, melynek célja, hogy a filmkultúrát eljuttassa a fiatalokhoz, az óvodás korosztálytól egészen a középiskolásokig - olvasható az NFI szerdai közleményében.

Mint írták, ennek érdekében a résztvevő intézmények több mint húsz filmes oktatási módszertant dolgoztak ki, melyek beépíthetőek a pedagógiai gyakorlatba. Ennek egyik eszköze a Film-ED.eu interaktív weboldal, amely pedagógusoknak, kulturális és oktatási intézményeknek nyújt gyakorlati eszközöket és útmutatókat arra, hogyan alkalmazhatják a mozgóképet az oktatásban - tették hozzá.

Kiemelték:

a FilmED nemzetközi projekt célja, hogy a filmoktatást eljuttassa a fiatal közönséghez, több ezer diák megszólításával Közép- és Kelet-Európában, elősegítve a filmoktatás széleskörű felhasználását, növelve az európai film jelentőségét, gazdag filmörökségünket továbbadva a jövő nemzedékeinek.

A tájékoztatás szerint a projekt kulturális és oktatási szervezetekkel, fesztiválokkal, mozikkal és filmes intézményekkel működik együtt, arra ösztönözve őket, hogy osszák meg ismereteiket a pedagógusokkal a filmkultúráról, a filmkészítés történetéről és a filmes technikákról egy közös platformon.

A Kreatív Európa támogatásával megvalósuló FilmED programban a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum mellett részt vesz még a német Goethe-Institut, a cseh Krutón z.s., a lengyel Andrzej Wajda Center for Film Culture, az észak-macedón Cinematheque of North Macedonia, valamint a szlovák Kino Úsmev is - írták.

Mint írták, a platformon elérhetők gyakorlati modulok a filmoktatás különböző környezetben való alkalmazásához, használatra kész óra- és foglalkozástervek különböző korosztályoknak és témák szerint, áttekintés a filmoktatás helyzetéről a résztvevő hat országban, lokalizált forrásanyagok és szakértői tanácsok, valamint szórakoztató filmkvízek a tudatos filmfogyasztás fejlesztéséhez.

A FilmED projekt kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű közösségek bevonására is: együttműködik az őket segítő pedagógusokkal, és olyan filmeket ajánl, amelyek az ő problémáikat jelenítik meg, az ő hangjukat képviselik - emelték ki.

A Nemzeti Filmintézet Filmarchívum által 2020-ben indított oktatási programok célja, hogy a fiatalok számára elérhetővé tegye a magyar filmklasszikusokat. A Klassz program több mint 5700 köznevelési intézmény számára biztosít ingyenes hozzáférést klasszikus magyar filmekhez, jelenleg 300 alkotás érhető el a bővülő kínálatban - olvasható az összegzésben.

Az ingyenes tantermi vetítések lehetőséget biztosítanak arra, hogy a diákok a legkülönbözőbb tantárgyakhoz - reál és humán egyaránt - kapcsolódóan nyerjenek betekintést a magyar filmkincs világába - tették hozzá.