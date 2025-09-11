Hazánkban is elindult a FilmED, a filmoktatást népszerűsítő európai platform
2025. szeptember 11. 08:05
A Nemzeti Filmintézet (NFI) csatlakozott a FilmED nemzetközi projekthez, melynek célja, hogy a filmkultúrát eljuttassa a fiatalokhoz, az óvodás korosztálytól egészen a középiskolásokig - olvasható az NFI szerdai közleményében.
 
Mint írták, ennek érdekében a résztvevő intézmények több mint húsz filmes oktatási módszertant dolgoztak ki, melyek beépíthetőek a pedagógiai gyakorlatba. Ennek egyik eszköze a Film-ED.eu interaktív weboldal, amely pedagógusoknak, kulturális és oktatási intézményeknek nyújt gyakorlati eszközöket és útmutatókat arra, hogyan alkalmazhatják a mozgóképet az oktatásban - tették hozzá.
 
Kiemelték:
 
a FilmED nemzetközi projekt célja, hogy a filmoktatást eljuttassa a fiatal közönséghez, több ezer diák megszólításával Közép- és Kelet-Európában, elősegítve a filmoktatás széleskörű felhasználását, növelve az európai film jelentőségét, gazdag filmörökségünket továbbadva a jövő nemzedékeinek.
 
A tájékoztatás szerint a projekt kulturális és oktatási szervezetekkel, fesztiválokkal, mozikkal és filmes intézményekkel működik együtt, arra ösztönözve őket, hogy osszák meg ismereteiket a pedagógusokkal a filmkultúráról, a filmkészítés történetéről és a filmes technikákról egy közös platformon.
 
A Kreatív Európa támogatásával megvalósuló FilmED programban a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum mellett részt vesz még a német Goethe-Institut, a cseh Krutón z.s., a lengyel Andrzej Wajda Center for Film Culture, az észak-macedón Cinematheque of North Macedonia, valamint a szlovák Kino Úsmev is - írták.
 
Mint írták, a platformon elérhetők gyakorlati modulok a filmoktatás különböző környezetben való alkalmazásához, használatra kész óra- és foglalkozástervek különböző korosztályoknak és témák szerint, áttekintés a filmoktatás helyzetéről a résztvevő hat országban, lokalizált forrásanyagok és szakértői tanácsok, valamint szórakoztató filmkvízek a tudatos filmfogyasztás fejlesztéséhez.
 
A FilmED projekt kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű közösségek bevonására is: együttműködik az őket segítő pedagógusokkal, és olyan filmeket ajánl, amelyek az ő problémáikat jelenítik meg, az ő hangjukat képviselik - emelték ki.
 
A Nemzeti Filmintézet Filmarchívum által 2020-ben indított oktatási programok célja, hogy a fiatalok számára elérhetővé tegye a magyar filmklasszikusokat. A Klassz program több mint 5700 köznevelési intézmény számára biztosít ingyenes hozzáférést klasszikus magyar filmekhez, jelenleg 300 alkotás érhető el a bővülő kínálatban - olvasható az összegzésben.
 
Az ingyenes tantermi vetítések lehetőséget biztosítanak arra, hogy a diákok a legkülönbözőbb tantárgyakhoz - reál és humán egyaránt - kapcsolódóan nyerjenek betekintést a magyar filmkincs világába - tették hozzá.
MTI
Címkék:
  • Fellöktek egy újságírót – na és?
    A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
  • Krajsovszky Gábor: Neobolsevizmus és kereszténység harca ma Magyarországon
    Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
  • Belföld
    Janó-Veilandics Franciska: A főpolgármester nem fenyegetheti a budapestieket!
    Karácsony Gergely szerint beláthatatlan ideig leállhat a BKV, ha nem tud megegyezni a kormánnyal. Felháborító, hogy a főpolgármester a budapestieken verné le a saját alkalmatlanságát! - közölte a közösségi oldalán Janó-Veilandics Franciska, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) fővárosi képviselője.
  • Latorcai Csaba
    Latorcai Csaba: A kereszt lelki, közösségi tartóoszlop
    A kereszt lelki, közösségi tartóoszlop, olyan fénylő pont Magyarországon és a kontinensünkön, amely szellemi világítótoronyként segít eligazodni napjaink kihívásai közepette - hangsúlyozta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, a KDNP ügyvezető alelnöke hétfőn a felújított kecskeméti Pataki-kereszt felszentelésén.
  • Belföld
    Rétvári Bence: Az ellenzék ideológiai alapon támadja a családi adórendszert
    A családbarát Magyarország fontos része, hogy az adórendszer is gyermekközpontú, a kormány ugyanis elismeri azt, ha valaki dolgozik és közben gyereket nevel - hangsúlyozta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Budapesten, a Gyermek(lélek)védelem új útjain című műhelykonferencián. Rétvári Bence a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) által szervezett eseményen arról beszélt, a családi típusú adórendszert az ellenzék már ideológiai alapon is támadja, és kormányra kerülése esetén meg is változtatná.
MTI Hírfelhasználó