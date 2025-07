Maruzsa Zoltán: soha annyi jelentkezőt nem vettek még fel pedagógusképzésre, mint idén

2025. július 25. 17:06

Idén 14 887 jelentkezőt vettek fel pedagógusképzésre, ez az eddigi legtöbb - mondta a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkára pénteken Budapesten.

Maruzsa Zoltán a sajtótájékoztatón emlékeztetett, hogy tavaly 12 759 jelentkezőt vettek fel pedagógusképzésre, ami akkor rekord volt. A pedagógusszakra jelentkezők számának emelkedése köszönhető a béremelésnek és az átalakításoknak - fűzte hozzá.

A pótfelvételi tavaly még mintegy 2 ezerrel növelte a pedagógushallgatók létszámát, erre lehet számítani az idén is, így végül akár 17 ezren is megkezdhetik tanulmányaikat a pedagógusképzésben - mondta Maruzsa Zoltán.



Az államtitkár beszélt arról is, hogy az idén 141 358 diák tett érettségit. Ez mintegy 30 ezerrel több a szokásosnál. Ennek oka a szakképzés aktualizált stratégiai és cselekvési terve, aminek köszönhetően a képzés ötödik évében érettségizők is emelték a létszámot.

Az idei érettségi eredmények az elmúlt öt évben a legjobbak, összesített átlaguk 3,9. Elégtelen pedig mindössze az összes érettségi vizsga 0,81 százaléka lett. Ez is a legjobb adat az elmúlt fél évtizedben - mondta az államtitkár.

Emlékeztetett arra, hogy 2011 óta az emelt szintű nyelvi érettségi nyelvvizsgának felel meg, de természetesen ingyenes, így meg lehet spórolni a nyelvvizsga-díjat. Az így nyelvvizsgát szerzők száma is dinamikusan nő: 2018-ban 12 744-en, 2023-ban 23 677-en, idén pedig az eddigi legtöbben, 34 608-an szereztek emelt szintű érettségivel nyelvvizsgát - ismertette Maruzsa Zoltán.

Az államtitkár elmondta: a közoktatásban kilenc szempont alapján évente felmérik a tanulók fizikai állapotát. Az idén 664 457 diák adatait vették fel. Az úgynevezett országos fittségi mutató 5,36, ami szintén javuló tendenciát mutat. Bár a legjobb adatot, 5,41-et 2019-ben mérték, de a pandémia miatt ez sokat romlott, ami mutatja az iskolai testnevelés fontosságát. A diákok fizikai állapota pedig 2022 óta a felmérések szerint újra javul - mondta Maruzsa Zoltán.

MTI