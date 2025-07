Medvegyev keményen bírálta Von der Leyent

2025. július 7. 13:51

Az Európai Bizottság elnöke egyre nagyobb nyomás alá kerül a Pfizer-vakcinák körüli botrány miatt. A vakcinabeszerzés nyomán bizalmatlansági indítványt nyújtottak be ellene, és az Európai Parlament már ezen a héten dönthet politikai jövőjéről. Bár az ügy kimenetele még bizonytalan, a Pfizer-gate komolyan megrengette Von der Leyen hitelességét, és az amúgy is csökkenő népszerűsége saját szövetségesei körében is aggodalmat kelt.

Egyre nagyobb nyomás nehezedik Ursula von der Leyenre, az Európai Bizottság bíróság által elítélt elnökére. Dmitrij Medvegyev orosz nyelvű Telegram-csatornáján azt írta, hogy a politikust már a saját szövetségesei is megelégelték, különösen, miután napvilágra került, hogy szerepe van a Pfizer-vakcinabeszerzések körüli visszaélésekben. „Úgy tűnik, hogy a »gonosz nőgyógyász« mindenkit idegesít. Ezenkívül kiderült, hogy tisztességtelenül járt el, és részt vett a Pfizer-vakcina beszerzésével kapcsolatos csalásokban a világjárvány idején” – fogalmazott Dmitrij Medvegyev a Von der Leyent érintő bizalmatlansági indítvány közelgő megvitatása kapcsán tette, amit a Magyar Nemzet idézett.

Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának elnökhelyettese ezután arról írt a Telegramon, hogy nem tudni, mekkora szerepe volt az ügyben Von der Leyennek, de a rossz hírnév megmaradt, és ez indította el a számára kellemetlen folyamatokat. Hozzátette, hogy ezen a héten „az értelmetlen és kegyetlen Európai Parlament” döntést hoz Von der Leyen jövőjéről. Medvegyev szerint lehetséges, hogy megtarthatja pozícióját, de máris vannak jelei annak, hogy a legradikálisabb Oroszország-ellenesek pozíciója gyengül – írja az ura.news.

Ahogy beszámoltunk róla, bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Ursula von der Leyen ellen a koronavírus-járvány idején egy gyógyszeripari vezetővel folytatott titkos üzenetváltások miatt, amelyről július 7-én tartanak vitát.

