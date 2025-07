Drágulás a kutakon

2025. július 7. 13:52

Kedden is változik az egyik üzemanyagtípus ára. A kutak árazásában komoly eltérések is lehetnek. A héten kedden a gázolaj beszerzési ára emelkedik bruttó 4 forinttal, a benzin nagykereskedelmi ára továbbra is változatlan – írja a holtankoljak.hu. Hétfőn az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 587 forint/liter,

gázolaj: 597 forint/liter.

holtankoljak.hu