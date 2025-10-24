A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei

Szerző: MTI

2025. október 24. 07:07

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 43. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

6 (hat)

17 (tizenhét)

19 (tizenkilenc)

25 (huszonöt)

30 (harminc)

33 (harminchárom)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt.

5 találatos szelvény 34 darab, nyereményük egyenként 235 645 forint;

4 találatos szelvény 1387 darab, nyereményük egyenként 5775 forint;

3 találatos szelvény 20 450 darab, nyereményük egyenként 2385 forint.