A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: MTI
2025. október 24. 07:07
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 43. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
6 (hat)
17 (tizenhét)
19 (tizenkilenc)
25 (huszonöt)
30 (harminc)
33 (harminchárom)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt.
5 találatos szelvény 34 darab, nyereményük egyenként 235 645 forint;
4 találatos szelvény 1387 darab, nyereményük egyenként 5775 forint;
3 találatos szelvény 20 450 darab, nyereményük egyenként 2385 forint.
Címkék: