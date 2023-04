Orbán válhat az új politika példaképévé

Aalig néhány nap alatt a határkerítések, az európai érdekek védelme és a háború eszkalációját megakadályozó tűzszünet szinte varázsütésre váltak ördögi dolgokból általánosan elfogadható intézkedésekké – összegzi az osztrák lap. a Zurzeit.

2023. április 27. 09:11

A kormányfő – MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Ha ez a tendencia folytatódik, akkor a korábban tekintélyelvűnek és Putyin-barátnak mondott magyar miniszterelnök akár az európai mainstream vezető alakja is lehet – mutat rá a Zurzeit.



Európa irányt vált és a sokat szidott kerítés Magyarország határán kezd mintává válni az Európai Unióban – mutat rá keddi cikkében a Zurzeit.at.

Sorra állnak be a sorba Orbán kritikusai



„Ha másképpen nem lehet megállítani az illegális bevándorlást, akkor készen kell állni a kerítések építésére” – idézi a Zurzeit Manfred Webert, az Európai Néppárt (EPP) elnökének kijelentését, aki – mint a Mandiner olvasói is emlékezhetnek – korábban még hevesen támogatta Angela Merkel „willkommenstkulturját” és azt szorgalmazta, hogy a „falak helyett hidakat kell építeni”.

A Willkommenskultur német kifejezés, melynek szó szerinti jelentése az „üdvözlés kultúrája”, vagyis az a hozzáállás, miszerint a bevándorlók befogadását elősegítő módon kell viselkedni – a szerk.

Az osztrák lap felidézi azt is: a Meloni vezette Olaszország már világossá tette, hogy útját akarják állni az illegális migrációnak, valamint rámutat: Macron francia elnök is keményen ellenzi az Ursula von der Leyenék által képviselt német irányvonalat.

Mint írják: Meloni, Weber és Macron után ugyanis most mások is követhetik Orbán Viktor útját, és ha ez a tendencia folytatódik, akkor az európai elit által korábban emberellenesnek, tekintélyelvűnek és Putyin-barátnak mondott magyar miniszterelnök a következő választásig nemcsak elnyerheti a mainstream támogatását, de annak akár vezető alakjává is válhat.

A Zurzeit eredeti, német nyelvű cikkét a témában ide kattintva olvashatja.

