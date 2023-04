Tantárgy lesz a haza védelme

2023. április 28. 09:33

honvedelem.hu

Új honvédelem tantárgy próbaoktatása kezdődik a következő tanévtől - közölte a Honvédelmi Minisztérium pénteken az MTI-vel. A tantárgynak köszönhetően a fiatalok olyan honvédelmi ismeretekkel gazdagodnak, amelyeket a mindennapi élet során is tudnak hasznosítani - írták.

A minisztériumi tájékoztatás szerint a 2023/2024. tanévtől kezdődően a már sikeres kadétprogram mellett egy új, a középiskolák szabad órakerete terhére választható középiskolai tantárgy teremti meg annak a lehetőségét, hogy a magyar fiatalok részletesebben is megismerhessék a haza védelméhez kapcsolódó állampolgári kötelezettségeket.



Úgy fogalmaztak: a tantárgy oktatásában részt vevő fiatalok a legfontosabb honvédelmi szervezetek és feladatok megismerésén túl elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetnek egyebek között a kibervédelem és a térképészet területén, valamint elsajátíthatnak egyéb gyakorlati ismereteket is.



A szaktárca emlékeztetett, a 2017-ben útjára indult Honvéd Kadét Program célja, hogy tudatosítsa a haza szeretetének és a haza védelmének fontosságát, valamint hozzájáruljon a fiatalok felelős állampolgárrá neveléséhez. A programhoz csatlakozó iskolák száma az elmúlt esztendőkben folyamatosan emelkedett, szeptembertől kezdve pedig a program mellett számos középiskolában egy új formában is lehetőség nyílik a honvédelmi ismeretek elsajátítására - áll a közleményben.



Hozzátették, a háromszintű Honvéd Kadét Program keretein belül bevezetett honvédelmi alapismeretek tantárgy már több mint 125 magyar oktatási intézményben elérhető, "segítve ezzel a hazájukat szerető, hazafias gondolkodású, és hazájukért tenni akaró fiatalok ismereteinek bővítését".



A honvédelem elnevezésű tantárgy próbaoktatása 2023 szeptemberében kezdődik meg országszerte számos középiskolában, heti egy tanórában - ismertette a minisztérium, megjegyezve: az intézmények kiválasztásában a Belügyminisztérium, illetve a Kulturális és Innovációs Minisztérium is közreműködött. A próbaoktatást a Honvédelmi Minisztérium szakemberekkel támogatja - fűzték hozzá.

MTI