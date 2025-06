A második magyar űrhajós üzent a harmadiknak

Nagyon klassz lesz. Minden jól fog menni és figyelj minden pillanatra és ne felejts el semmit. Írd le azokat a dolgokat, amiket látsz. Írd le az álmaidat - üzente Simonyi Károly Kapu Tibornak.

2025. június 14. 12:09

Simonyi Károly, a második magyar űrhajós - hír36.hu

Charles Simonyi dúsgazdag üzletember, pénze hozzásegítette, hogy megjárja a világűrt is. Simonyi Károly Budapesten született, 18 évesen Dániába emigrált, majd az USÁ-ban egyetemre járt magyar milliárdos a számítástechnikai tudásával kereste meg vagyonát. Az üzletember, szoftverfejlesztő és a szándék orientált programozás kutatója sikeres karriert futott be a Microsoftnál. Simonyi vezetésével fejlesztették ki a Microsoft később legjövedelmezőbb termékeit, a Wordöt és az Excelt, valamint az Excel elődjét, a Multiplant.

Charles Simonyi interjút adott a TV2-nek, amelyben tanácsokkal látja el Kapu Tibort.



Simonyi kétszer járt az űrben. Először 2007. április 7-étől 21-éig, másodszor 2009. március 26-ától április 8-áig járt a Nemzetközi Űrállomáson. Mind a mai napig ő a második magyar űrhajós, aki egyben az ötödik és hetedik űrturista is. A világtörténelemben Simonyi az egyetlen, aki kétszer is járt űrturistaként az űrben.

Simonyi most tanácsokkal látja el az új magyar űrhajóst:

Figyelj mindenre és ne felejts el semmit.

A milliárdos elárulja, azért utazott az űrbe, mert sokat tanult a témáról, de személyesen is meg szerette volna ismerni az űrutazás gyakorlati kérdésit. A volt űrhajós ki szeretné majd kérdezni Kapu Tibort is, hogy hogyan változott meg a technológia és az űrközpont az utazása óta. A fiatal űrhajósnak is üzen valamit - írja a Tények.

Nagyon klassz lesz. Minden jól fog menni és figyelj minden pillanatra és ne felejts el semmit. Írd le azokat a dolgokat, amiket látsz. Írd le az álmaidat - üzente Kapu Tibornak Simonyi Károly.

https://www.borsonline.hu/kozelet/2025/06/magyar-milliardos-urturista-uzent-kapu-tibornak?utm_source=hirkereso&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator

borsonline