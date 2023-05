Megkoronázták a brit uralkodót

A királyt Justin Welby, Canterbury érseke, az anglikán egyház első számú vallási méltósága koronázta meg Szent Eduárd koronájával a londoni Westminster-apátságban, az angol-brit monarchia ősi koronázó templomában.

Megkoronázták szombaton III. Károly királyt, az Egyesült Királyság és 14 további nemzetközösségi ország uralkodóját.

A királyt Justin Welby, Canterbury érseke, az anglikán egyház első számú vallási méltósága koronázta meg Szent Eduárd koronájával a londoni Westminster-apátságban, az angol-brit monarchia ősi koronázó templomában.



Ezt az aranykoronát - amely 1661-ben, II. Károly koronázására készült, de az utolsó előtti angolszász király, a normann hódítás évében, 1066-ban elhunyt Hitvalló Eduárd emlékét őrzi - csak egyszer, a koronázás napján helyezik minden uralkodó fejére, utána visszaviszik a londoni Tower ősi erődjének kincstárába.



A koronázás pillanata után Welby érdek, majd az apátságban összegyűlt 2300 meghívott vendég egyszerre kiáltotta, hogy God Save the King - Isten óvja a királyt.



Novák Katalin személyében hivatalban lévő magyar államfő most először vesz részt brit uralkodó koronázásán.

Koronázás a Wenstminster-apátságban

Megkezdődött szombaton a brit uralkodó koronázási ceremóniája.

III. Károly király és hitvese, Kamilla a Buckingham-palotából díszes katonai kísérettel (The King's Procession) érkezett a Westminster-apátságba, az angol-brit monarchia ősi koronázó templomába.



A menet az Admiralitás felé vezető Mall sugárúton haladt, London kormányzati negyedének főutcáján, a Whitehallon jobbra fordult, és így érkezett az apátságba.



A királyi házaspárt a Diamond Jubilee State Coach, vagyis a gyémántjubileumi állami hintó szállította a palotától mintegy két és fél kilométerre emelkedő apátsághoz.



A hat ló vontatta, háromtonnás, 5,4 méter hosszú, légkondicionált, hidraulikus felfüggesztéssel és elektromosan mozgatható ablakokkal ellátott hintót III. Károly tavaly szeptemberben elhunyt édesanyja, II. Erzsébet királynő 2012-ben megünnepelt hat évtizedes uralkodói jubileumának tiszteletére készítette nyolcévi munkával egy ausztrál mesterember, Jim Frecklington.



A hosszú koronázási palástot viselő király brit idő szerint 11 óra előtt néhány perccel lépett be a Westminster-apátságba a nyugat felé néző főbejáraton, és a koronázási ceremónia 11 óra után kezdődött Justin Welby, Canterbury érseke, az anglikán egyház első számú vallási méltósága vezetésével.



Előzőleg elfoglalták helyüket a Westminster-apátságban a meghívott vendégek. A ceremónián 203 ország képviselteti magát, és jelen vannak a legnagyobb vallási közösségek vezetői is. Novák Katalin személyében hivatalban lévő magyar államfő most először vesz részt brit uralkodó koronázásán.



A vendégek között van Rishi Sunak brit miniszterelnök és mindegyik élő elődje: Sir John Major, Sir Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson és Liz Truss.



Megérkezett a szertartásra Harry sussexi herceg, III. Károly másodszülött fia, Vilmos trónörökös öccse is, aki több mint három éve felhagyott a királyi család magas rangú tagjaként végzett munkájával, és amerikai feleségével, Meghan hercegnővel együtt Kaliforniába költözött.



Harry és a család viszonya azóta is feszült. A tervek szerint Harry nem is vesz részt a háromnapos koronázási hétvége további ünnepi rendezvényein, hanem édesapja koronázása után szinte azonnal visszautazik Amerikába.



A szombati ceremónián III. Károly feleségét, Kamillát is megkoronázzák, mivel a brit monarchikus szokásjog alapján a férfi uralkodók hitvesét a királynői cím, saját korona és a felség megszólítás illeti meg.



A várhatóan kétórás koronázási szertartás után a királyi házaspár díszfelvonulás (The Coronation Procession) élén visszatér a Buckingham-palotába.



Ezután III. Károly és felesége, valamint a királyi család több tagja megjelenik a palota híres erkélyén és üdvözli a tiszteletükre összegyűlt tömeget.



Ez lesz III. Károly király első ceremoniális megjelenése uralkodóként a Buckingham-palota teraszán, amelyre a királyi család tagjai rendszerint történelmi jelentőségű események alkalmából lépnek ki.

Hazánkat az államfő és férje képviseli

Megkoronázzák szombaton III. Károlyt, az Egyesült Királyság és tizennégy további nemzetközösségi ország uralkodóját.

A királyt és hitvesét, Kamillát 2300 vendég, köztük hozzávetőleg száz államfő jelenlétében koronázza meg Justin Welby, Canterbury érseke, az anglikán egyház első számú vallási vezetője a londoni Westminster-apátságban.



Az udvar a brit kormánnyal egyeztetve 203 országból hívott meg vendégeket a ceremóniára.



Jelen van Novák Katalin köztársasági elnök is, akinek személyében először vesz részt brit uralkodó koronázásán hivatalban lévő magyar államfő.

A magyar államfő és férje a brit fővárosban – Novák Katalin közösségi oldala



A London közepén, a parlamenttel szemközt emelkedő apátság több mint 900 éve az angol-brit uralkodók hagyományos koronázó temploma. Itt koronázták meg hetven éve, 1953. június 2-án, trónra lépése után csaknem másfél évvel az akkor 27 esztendős II. Erzsébet királynőt, III. Károly édesanyját, és 1066 karácsonyán a normann hódítót, I. Vilmost is.



II. Erzsébet életének 97., uralkodásának 71. évében, tavaly szeptember 8-án elhunyt, és halálának pillanata óta elsőszülött fia, Károly volt trónörökös a brit uralkodó.



A szombati ceremónián III. Károly feleségét, Kamillát is megkoronázzák, mivel a brit monarchikus szokásjog alapján a férfi uralkodók hitvesét a királynői cím, saját korona és a felség megszólítás illeti meg.



A percnyi pontossággal kidolgozott menetrend alapján a Westminster-apátság kapui helyi idő szerint reggel fél 8-kor nyílnak meg a vendégek előtt.



Az államfők és a külföldi kormányok képviselői fél tíztől foglalhatják el helyüket, a külföldi uralkodóházak tagjai 10:25 órakor, a brit uralkodó hozzátartozói 10:35 órakor érkeznek.



III. Károly király és hitvese 10:20 órakor indul a Buckingham-palotából díszes menet (The King's Procession) élén a Westminster-apátságba.



A menet az Admiralitás felé vezető Mall sugárúton halad, London kormányzati negyedének főutcáján, a Whitehallon jobbra fordul, és így érkezik az apátságba.



A királyi házaspárt a Diamond Jubilee State Coach, vagyis a gyémántjubileumi állami hintó szállítja a palotától mintegy két és fél kilométerre emelkedő apátsághoz.



A hat ló vontatta, háromtonnás, 5,4 méter hosszú, légkondicionált, hidraulikus felfüggesztéssel ellátott hintót II. Erzsébet királynő 2012-ben megünnepelt hat évtizedes uralkodói jubileumának tiszteletére készítette nyolcévi munkával egy ausztrál mesterember, Jim Frecklington.



A király brit idő szerint 10:53 órakor lép be a Westminster-apátságba a nyugat felé néző főbejáraton, és a koronázási ceremónia 11 órakor kezdődik.



III. Károly koronázására visszaszállították Edinburghból Londonba a skót történelem egyik legnagyobb becsben tartott ereklyéjét, a Sors Kövét.



A 150 kilogrammos, 66 centiméter hosszú, 42 centiméter széles vörös homokkőtömb évszázadokon át a skót királyok koronázási trónja volt. E különleges státusa késztette I. Eduárd angol uralkodót arra, hogy 1296-ban Londonba hurcolja a már akkor történelmi múltú szikladarabot, azt remélve: a Sors Kövének birtoklása önmagában elegendő lesz ahhoz, hogy Skócia meghódoljon az angol korona fennhatósága előtt.



Pontosan 700 évvel később, 1996-ban II. Erzsébet királynő - John Major akkori brit miniszterelnökkel egyeztetve - visszaadta az ereklyét Skóciának, de azzal a megállapodással, hogy a Sors Kövét a brit uralkodók koronázásának idejére London visszakapja.



A követ annak a koronázó trónnak az aljában helyezik el, amelyet I. Eduárd rendeletére 1300-ban készítettek, és azóta is eredeti céljára használják koronázások alkalmával.



A várhatóan kétórás koronázási ceremónia után a királyi házaspár díszfelvonulás (The Coronation Procession) élén visszatér a Buckingham-palotába.



Ezután III. Károly és felesége, valamint a királyi család több tagja megjelenik a palota híres erkélyén és üdvözli a tiszteletükre összegyűlt tömeget.



Ez lesz III. Károly király első ceremoniális megjelenése uralkodóként a Buckingham-palota teraszán, amelyre a királyi család tagjai rendszerint történelmi jelentőségű események alkalmából lépnek ki.



Folyamatos találgatások tárgya, hogy a teraszon jelen lesz-e Harry herceg, Károly másodszülött fia, aki több mint három éve felhagyott a királyi család magas rangú tagjaként végzett munkájával, és amerikai feleségével, Meghan hercegnővel együtt Kaliforniába költözött.



Harry és a család viszonya azóta is feszült, és nem javított ezen a helyzeten a herceg néhány hónapja megjelent Spare (Tartalék) című könyve, amely meglehetősen kényes részleteket tár a világ nyilvánossága elé a királyi család életéből.

