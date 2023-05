Fenyegetés a migránsok számának növekedése

Magyarország még mindig nem kapott pénzt a határőrizet finanszírozására, és a migrációs politikája miatt továbbra is per van ellene folyamatban az Európai Bíróság előtt – mondta a szélsőségről Bakondi György.

2023. május 18. 09:36

Bakondi György – hirtv

Fenyegetést jelent az illegális határátlépések számának nagyarányú növekedése - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában csütörtökön.

Bakondi György erről az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynökségének legfrissebb adataival összefüggésben beszélt.



A Frontex szerint rekordszintet ért el, 292 százalékkal növekedett az illegális határátlépések száma a Földközi-tenger középső medencéjében kialakult migrációs útvonalon január és április között az előző év azonos időszakához képest.



A belbiztonsági főtanácsadó azt mondta, hogy a korábbiak mellett számos további negatív változás történt Afrikában, ezek közé tartozik a szudáni polgárháború, ami miatt újabb tömegek akarnak Európába jutni a jobb élet reményében.



Magyarországon szilárd határőrizet van dupla műszaki akadályrendszerrel, technikai eszközökkel, jelentős rendőri és határvadász erőkkel, s nem utolsó sorban jogi határzárral, amely azért jó, mert a határon elfogott migránsokat vissza lehet irányítani - mutatott rá Bakondi György.



Hozzátette: "az embercsempészek által kért díjakat tekintve a migránsoknak ezért nagyon drága erre jönni", járművekbe rejtőzve Románia és a schengeni térséghez újonnan csatlakozott Horvátország felé próbálnak kerülni.



Bakondi György a migrációt támogatók érvei közül azt emelte ki, hogy az európai gazdaságnak munkaerőre van szüksége. "Erre az illegális bevándorlás nem megoldás, nekünk az az álláspontunk, hogy ha mondjuk Németország munkásokat akar behozni, tegye ezt legálisan: a migráns menjen be a követségre, mutassa be az okmányait, bizonyítványait és utána kapjon repülőjegyet" - fogalmazott.



Kifejtette, az illegális migrációval az a baj, hogy sok esetben ismeretlen az érkezők személyazonossága, végzettsége, nyelvismerete, és az sem egyértelmű, melyik lenne az a munkaerőpiaci szegmens, ahol hasznukat vehetnék.



Arról nem is beszélve, hogy azt, melyik országba, hány reménybeli munkavállaló érkezik, azt a migránsokat szállító embercsempészek, a szervezett bűnözés dönti el - fűzte hozzá.



Bakondi György az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában elmondta, hogy az illegális migránsok célországát a szociális ellátórendszer, a bevándorlóknak biztosított juttatások, a munkavállalási lehetőségek határozzák meg. Jellemző, hogy Franciaországból tömegek akarnak Angliába menni.



A belbiztonsági főtanácsadó jelezte, hogy az illegális bevándorlásnak már olyan biztonsági aspektusa is van, amely elérte a politika szintjét. Az elmúlt hetekben, hónapokban tett politikai nyilatkozatok az Európai Bizottság elnökétől, az Európai Parlament néppárti frakcióvezetőjétől, vagy a német kancellártól és több minisztertől nyomatékosan hangsúlyozzák a külső határok őrzésének fontosságát, és elhangzott, hogy kerítésépítést is finanszírozni kellene.



Ez jelentős változás a 2015-ös állásponthoz képest, de megmaradtak a politikai nyilatkozatok szintjén, valóságos jogi lépésre, döntésre, határozathozatalra nem került sor - közölte.



Bakondi György felidézte, hogy az Európai Parlament által elfogadott tárgyalási álláspontban szerepel a migránsok elosztására vonatkozó kötelező kvóta, és az is, hogy civilszervezetek ellenőrizzék az országok határőrizetet ellátó rendvédelmi szerveit.



Ez furcsa ugyan, de ezek a politikai nyilatkozatok mégiscsak pozitív változást jeleznek - mondta.



Kitért azonban arra, hogy Magyarország még mindig nem kapott pénzt a határőrizet finanszírozására, és a migrációs politikája miatt továbbra is per van ellene folyamatban az Európai Bíróság előtt.



MTI