Deutsch Tamás válaszokat vár Brüsszeltől

Napok teltek el, de Brüsszel még mindig hallgat az ügyben. Tarthatatlan, hogy nem kapunk válaszokat Brüsszeltől, hogy a brüsszeli bürokraták, az Európai Bizottság vezetőinek közvetlen munkatársai valóban azt a súlyos, az ország szuverenitását veszélyeztető lépést javasolták-e a Magyarországgal szemben – leplezte le von der Leyent Deutsch Tamás.

2023. május 20. 14:54

Deutsch Tamás – MTI/Máthé Zoltán

Haladéktalan, mellébeszélés nélküli, egyértelmű és világos választ vár Brüsszeltől Ukrajna Magyarországgal szembeni, újabb súlyos zsarolásával kapcsolatban Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti (EP-) delegációvezetője.

A kormánypárti politikus szombati az MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában a Barátság-kőolajvezetékkel kapcsolatos hírekről azt mondta, "ezt a súlyos és gyalázatos zsarolási ügyet haladéktalanul tisztázni kell". Ezért a Fidesz EP-képviselőcsoportja azonnali választ igénylő írásbeli kérdésekkel fordult az Európai Bizottsághoz - közölte.



Azt mondta, nemrég kiderült, egy februári találkozón Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt javasolta, hogy robbantsák fel a Barátság-kőolajvezetéket, amely létfontosságú Magyarországnak.



"Tény az is, az ukrán Ukrtransnafta vállalat vezérigazgatója, Volodimir Cependa egy feljegyzésben azt közölte, hogy ha Ukrajna feltételeit nem teljesíti Magyarország, akkor elzárják a kőolajvezetéket, és Brüsszelből, a brüsszeli bürokráciától, a bizottság munkatársaitól azt az üzenetet kapta, hogy nyugodtan állítsák le a kőolajszállítást Magyarország felé" - mondta a Fidesz EP-képviselője.



Deutsch Tamás rámutatott, a Barátság-kőolajvezeték kulcsfontosságú szerepet tölt be Közép-Európa és Magyarország olajellátásában.



Hozzátette: napok teltek el, de Brüsszel még mindig hallgat az ügyben. Tarthatatlan, hogy nem kapunk válaszokat Brüsszeltől, hogy a brüsszeli bürokraták, az Európai Bizottság vezetőinek közvetlen munkatársai valóban azt a súlyos, az ország szuverenitását veszélyeztető lépést javasolták-e a Magyarországgal szembeni politikai nyomásgyakorlás érdekében az ukránoknak, hogy állítsák le a kőolajszállítást - közölte.



A delegációvezető elmondta, választ várnak arra: igaz-e, hogy a bizottság bármely tisztviselője hivatalosan vagy informálisan jelezte az ukránoknak, hogy állítsák le nyugodtan a kőolajvezetéken keresztül történő olajszállítást.



Azt is kérdezik, javasolta-e valaha a bizottság harmadik országoknak, hogy korlátozzák bármely európai uniós tagállam energiaellátását. Választ várnak arra is, hogy az Európai Bizottság minden körülmények között elítéli-e az energiaellátás biztonságának zsarolás céljára történő felhasználását - mondta.

MTI