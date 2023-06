Nagyhangverseny Torockón

A Nagyszínpadon a Cimbaliband, a Balkan Fanatik, a Csík Zenekar koncertezik, valamint ugyanitt az Összetartozás koncert részeként Baricz Gergő, Dolhai Attila, Miller Zoltán és Keresztes Ildikó lép fel. A szombati program zárásaként a tűzijátékot a Szent Efrém Férfikar élőben kíséri a Nagyszínpadról.

2023. június 3. 07:14

A Csíkzenekar – iec2020

Programkavalkád várja a torockói Duna-nap szombati látogatóit: a rendezvényen többek között Petőfi-kiállítás, hagyományőrző programok és filmvetítések, irodalmi műsorok, interaktív mesejáték, valamint Baricz Gergő, Dolhai Attila, Miller Zoltán és Keresztes Ildikó részvételével nagykoncert várja a helyszínre látogatókat.

A szervezők tájékoztatása szerint a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. szervezésében megvalósuló Duna-napon a nagyközönség megtekintheti a Petőfi Sándor életéről és költői munkásságáról összeállított mozgókiállítást a Petőfi-buszon, valamint a Hazajárók, magyarok a Kárpát-medencében címmel összeállított szabadtéri tárlatot is.



A 2022-es Duna Nap mesterségbemutatójának sikerén felbuzdulva a szervezők idén még közelebb hozzák a szervezők a mestereket és tanítványaikat: a látogató nem csak az adott mesterség folyamataiba nyerhetnek betekintést, hanem próbára tehetik ügyességüket is kézműves mesterek útmutatásával - olvasható a Duna-nap honlapján.



Mint írják, az idén három naposra bővül rendezvényen emellett többek között íjászatot, torockói népviselet-bemutatót és kézműves vásárt is szerveznek. Az Ízek utcájában gasztronómiai élmények várják az érdeklődőket.



A Tündérkertben gyerekprogramokat, egyebek mellett Petőfi Sándor életútját bemutató kincskereső játékot, interaktív mesejátékot, akadálypályát, valamint kézműves foglalkozásokat szerveznek. A Városháza dísztermében a különböző korosztályok számára a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült filmeket vetítenek, az Unitárius templomban pedig megtekintő lesz a Szent Korona másolata.



A Pilvax udvaron Gyimesi Emese történész Szendrey Júlia és Petőfi Sándor szerelmi szabadságharca címmel tart előadást, majd a Kifordulás című, egyszemélyes eposzparódia lesz megtekinthető A helység kalapácsa nyomán Molnár Bence előadásában. Ugyanezen a helyszínen Mi a szerelem? címmel kerekasztal-beszélgetést tartanak Gyimesi Emese történész, valamint Kucserka Zsófia, Rózsafalvi Zsuzsanna és Kovács Sándor irodalomtörténészek részvételével - olvasható a honlapon.



A Pódiumszínpadon fellép Szvorák Katalin és zenekara; Napjaink Petőfije. címmel Petőfi szavalásokat és zenés produkciókat adnak elő Bánföldi Szilárd és Boros Erzsébet közreműködésében; valamint Járok, kelek én is zöld erdőben címmel a torockói kisiskolások előadását ismerheti meg a közönség - írják.



A honlap tájékoztatása szerint a Nagyszínpadon a Cimbaliband, a Balkan Fanatik, a Csík Zenekar koncertezik, valamint ugyanitt az Összetartozás koncert részeként Baricz Gergő, Dolhai Attila, Miller Zoltán és Keresztes Ildikó lép fel. A szombati program zárásaként a tűzijátékot a Szent Efrém Férfikar élőben kíséri a Nagyszínpadról.



A Duna-napot 2014 óta tartják meg a június 4-i nemzeti összetartozás napjához kapcsolódó hétvégén az Europa Nostra-díjas Torockón. A Duna-nap célja, hogy a magyarlakta vidékekről érkező művészek előadásaival, koncertjeivel, gyermekeknek és felnőtteknek szóló programokkal erősítsék a nemzeti összetartozás érzését. Az anyaországból, Délvidékről, Őrvidékről, Felvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyből érkező fellépőknek köszönhetően a Duna-nap programjaira ellátogatók részesei lehetnek az ősi kultúra, a hagyomány és a modern világ találkozásának.



A Duna-nap részletes programja a www.dunanap.com oldalon olvasható.

MTI