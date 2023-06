A Hableány kiemelésének negyedik évfordulója

Hajdu János, a TEK főigazgatója megemlékezésen tartott beszédében elmondta, hogy emléksarkot alakítanak ki a TEK területén a Hableány-hajókatasztrófa emlékére.

2023. június 11. 14:58

Emléksarkot alakítanak ki a Terrorelhárítási Központ (TEK) területén a Hableány-hajókatasztrófa emlékére - mondta Hajdu János, a TEK főigazgatója vasárnap, a hajó kiemelésének negyedik évfordulóján, a Margit-híd pesti hídfőjénél tartott megemlékezésen.

A tragédia helyszíne közelében felállított emlékműnél immár harmadik alkalommal tartottak koszorúzást a TEK vezetői. Hajdu János mellett ott volt - mások mellett - Kovács András rendőr ezredes, főigazgató-helyettes, Szabó Zoltán rendőr dandártábornok, főigazgató-helyettes, Horváth András rendőr ezredes, főigazgató-helyettes és Terjék Gábor rendőr ezredes, hivatalvezető is.



A főigazgató a megemlékezésen beszámolt arról, hogy a hajó vizsgálati eljárása véget ért, megkezdődött a bontása, így kaptak néhány alkatrészt, ezeket fogják elhelyezni a TEK területén berendezett emléksarokban, a hajó szimbólumaként.



"Nagyon erős akarat volt arra, hogy létrehozzunk ott egy ilyen emlékhelyet, nem csak az itt jelen lévő vezetők számára fontos, hanem mindazoknak, akik az állományból részt vettek a mentésben" - hangsúlyozta Hajdu János.



Elmondta, hogy az eljárás során egy fa hajtott ki a hajótestből, ezt a fát is megkapták, és nemrég el is ültették azt a TEK területén, "ott fog tovább növekedni". Terveik szerint ezentúl mindkét helyszínen megemlékeznek majd a tragédiáról.



A Hableány sétahajó 2019. május 29-én este néhány másodperc alatt süllyedt el a Duna belvárosi szakaszán, a Parlament és a Margit-híd között, miután a Viking Sigyn szállodahajó nekiütközött és felborította. A sétahajón utazó 33 dél-koreai turistából hetet sikerült kimenteni, a kétfős magyar személyzet is életét vesztette. Egy dél-koreai utast eltűntként tartanak nyilván.



A roncsokat hajódaruval hozták felszínre, a munkát a TEK koordinálta, a kiemelés hét órán át tartott.

