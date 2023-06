Iráni filmé a fődíj Kolozsvárt

A tízezer eurós pénzjutalommal járó Transilvania Trófeát Dornaz Hajiha iráni rendezőnő Like a Fish on the Moon című filmje nyerte. A szervezők vasárnapi közleménye szerint az alkotás egyedi módon mutatja be a szülői szereppel együttjáró kényes témákat, és a cselekménye is eredeti.

2023. június 18. 10:50