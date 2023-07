"Szorul a hurok a nagyvad körül" - feljelentették Karácsony Gergelyt

Feljelentést tett költségvetési csalás gyanúja miatt a Karácsony Gergely fémjelezte 99 Mozgalom homályos finanszírozása ügyében egy magánszemély – tudta meg a Magyar Nemzet. Egy titkosszolgálati jelentés szerint a mozgalom számlájára a főpolgármester egyik párttársa, Perjés Gábor fizetett be több részletben félmilliárd forintot, ám a pénz eredetéről semmit nem tudni.

2023. július 3. 15:37

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) fordult a Karácsony Gergelyhez köthető 99 Mozgalom ügyében Tényi István. A történtek előzményét a hirado.hu is megírta: egy héttel ezelőtt feloldották a titkosítás alól a Nemzeti Információs Központ (NIK) új jelentését, amely a baloldalhoz került, homályos eredetű pénzekről szól. A jelentés többek között azt tartalmazza, hogy Karácsony Gergely párbeszédes párttársa, Perjés Gábor 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között tizenkilenc alkalommal összesen 506 millió forintot fizetett be az általa vezetett, ám a főpolgármester által alapított 99 Mozgalom számlájára. Öt tranzakció egyébként az ötvenmillió forintot is meghaladta. A befizetések nagyobb része, nagyjából négyötöde valutában történt. Az NKI jelentése szerint „összesen 917 695 euró és 3900 angol font készpénzbefizetés valósult meg a számlán a vizsgált időszakban”.

Az ügy kapcsán kirobbant botrányban a főpolgármester azzal védekezett, hogy mikroadományokból jött össze a rendkívüli bevétel. Fontos körülmény, hogy a 99 Mozgalom Egyesület finanszírozta 2021-ben Karácsony Gergely elbukott miniszterelnök-jelölti kampányát. Az már csak hab a tortán, hogy Perjés még a mozgalom inaktívvá válása után közel egy évvel is jelentős, többmilliós tételeket tudott mikroadományokból összegyűjteni és befizetni a 99 Mozgalom számlájára.

A Magyar Nemzet néhány nappal ezelőtt górcső alá vette Perjés Gábor életútját és vagyonnyilatkozatait, amelyek alapján egyértelműen kizárható, hogy a politikus a saját vagyonából állta volna a költségeket. Mindezek miatt Tényi István feljelentést tett a NAV-nál, mert szerinte felmerülhet a költségvetési csalás gyanúja.

Nagy Ervin szerint még saját szövetségesei sem adnak hitelt a főpolgármester magyarázkodásának. A XXI. Század Intézet elemzője az M1 Ma reggel című műsorában kifejtette: „ahogy egyre többet tudunk meg az ügyről, úgy változik a baloldali politikusok kommunikációja. Eleinte azt mondták, hogy ilyen nem történt, ők semmiről sem tudtak, ma azért már bevallanak néhány dolgot.” Az elemző valós lehetőségnek nevezte azt, hogy ellopták ezt a pénzt. Úgy véli, a 99 Mozgalom csupán egy fedőszerv volt, amely szerződést kötött a Bajnai Gordonhoz köthető DatAdattal. Az elemző szerint ez egy olyan szál, amelyet a hatóságoknak érdemes lesz felgöngyölíteni. Mint kifejtette: Szigetvári Viktor az, aki leginkább a külföldi bejegyzéseket, különböző nemzetközi kapcsolatokat intézte a cégnek. Ő Gyurcsány Ferenc tanácsadója volt korábban, emellett Bajnai Gordon és Ficsor Ádám is fémjelzik ezt a hálózatot. Hozzátette: a mostani adatokból az rajzolódik ki, hogy a cég hálózatként működött.

A Fidesz nevében Hollik István írásbeli kérdéssel fordult a legfőbb ügyészhez és a pénzügyminiszterhez. Eszerint „Ismeretlen eredetű, több tíz milliós készpénzes befizetések mentek Karácsony Gergely mozgalmába, ennek ellenére ő mélyen hallgat. Ezért most az illetékes hatóságokhoz fordulunk, és megkérdezzük: érkezett-e bejelentés pénzmosás gyanújának ügyében” – fogalmazott a Facebook-bejegyzésében a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik felidézte: külföldről durván beavatkoztak a magyar választásokba, s a dollárbaloldal törvénytelenül fogadott el külföldi támogatást, ám még mindig nem tudni, honnan jöttek ezek a pénzek. „Ugyanez a kérdés merül fel Karácsony Gergely ötszázmilliójával kapcsolatban is, amit gyanús módon fizetett be egy baloldali megbízott készpénzben, méghozzá nagyrészt külföldi valutában! Kinek a pénze ez? Külföldről érkezett, ahogy a többi, a dollárbaloldalhoz érkező támogatás? Várjuk a hatóságok válaszait!” – jelentette ki közösségi oldalán Hollik István.

Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász is úgy véli, hogy a befizetések ügyében felvetődhet a pénzmosás gyanúja.

hirado.hu