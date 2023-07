Szabadcsapatok védik Franciaországot a migránsoktól

Miután Lorient, Angers és Lyon után egyes hírek szerint Párizsban is megjelentek a szabadcsapatok, egyre óvatosabbak a migránsok. A migránsbűnözők 12 ezer autót gyújtottak fel.

2023. július 6. 11:01

origo/MTI/EPA/Mohamed Badra

Egyre másra szaporodnak Franciaországban azok a „szabadcsapatok", amelyek a tehetetlen és gyenge rendőrség mellett/helyett önkéntes akciók keretében küzdenek a bűnöző, fosztogató gyújtogató migránsok ellen.

Egy biztos, hogy ha randalírozást látnak, nem válogatnak azok között, akiket „helyre kell tenni". Mindez természetesen a francia állam diszfunkcióját mutatja. Hiszen nehéz lenne normálisnak nevezni az önbíráskodást. Ahogy persze a migránslázadás ténye és a gyáva rendőrségi válasz sem normális. Teljesen nyilvánvaló: a migránslázadással képtelen megbirkózni a rendőrség. És nem is mer. Miután Lorient, Angers és Lyon után egyes hírek szerint Párizsban is megjelentek a szabadcsapatok, egyre óvatosabbak a migránsok. Mindenesetre, a több mint egy hete tartó tombolásnak elképesztő nagy ára van: csak autóból több mint 12 ezret gyújtottak fel. Egyébként videófelvétel is készült a lorient-i rendcsinálásról.

A Le Télégramme péntek este találkozott egy ilyen „szabadcsapattal" Lorient városában:

Lorient

Az egyik, magát sajnáltató bűnöző így beszél: „Azt hittük, hogy a zsaruk azok (a Bac-bűnüldözési osztagról van szó), de hamar rájöttünk, hogy nem rendőrök, pedig őket is láttuk a közelben. Ezek a srácok ököllel ütötték, provokálták és bántották a körbe zárt balhézókat. Azt kiabálták, hogy francia hazafiak, akik harcolni jöttek."

Neki sikerült elmenekülnie, de a barátjának - egy bűnöző muszlimnak - nem. Őt a francia szlengben 11-esekkel büntették a szabadcsapatok. 11-esnek azt hívják, ha utcai verekedésben valakit fejbe rúgnak. Később a Le Telegramme-nak így beszél az egyik tomboló és most már erősen megszeppent migráns:

„Nem tettünk semmi felróhatót, nem sokkal korábban még egy lángoló kukát is eloltottam, ráadásul egy rendőr meg is köszönte." Hihető...

Franciák ébredjetek, itthon vagytok, ehhez hasonló mondatokat kiabáltak Chambéryben a szabadcsapat tagjai. A videófelvételen az látszik, hogy a szabadcsapatok mögött mennek a rendőrök és mintha támogatnák őket. Legalábbis, az ablakban filmező hang szerint mindenképp.

Az újságnak nyilatkozó fiatalember szerint a „szabadcsapat minden fiatalt megvert az utcán", miközben közülük csak néhányan gyújtogattak. A „szabadcsapat" tagjai állítólag összetörték az őket filmezők telefonjait is. „Végül a barátját lefogták és átadták a „nemzeti rendőrség egyenruhás rendőreinek".

A rendőrök persze szinte azonnal elengedték a bűnözőket.

A lassan másfél hete tartó migránslázadás mérlege borzasztó: 12 ezer felgyújtott autó, 2500 felgyújtott vagy szétvert épület (közülük 273 rendőrőrs). Megtámadtak 168 iskolát - szintén felgyújtották vagy szétverték -, emellett 17 önkormányzati képviselőt összevertek. Egy Párizs melletti kisváros polgármester családját pedig meglincselték.

origo.hu