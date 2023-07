Magyarország több okból is fontos a Forma-1-nek

A sportvezető a magyar újságíróknak Mogyoródon adott exkluzív interjút a 38. Magyar Nagydíj időmérő edzése után, és hangsúlyozta, a szerződés meghosszabbítására vonatkozó tárgyalások "nehezek, de korrektek" voltak, egyben kiemelte a magyarországi promóter és a magyar kormány elkötelezett hozzáállását.

2023. július 22. 19:42

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Zrt. vezérigazgatója (b), Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára (b2), Ariane Frank-Meulenbelt, a Hungaroring Zrt. alelnöke (b3) és Stefano Domenicali, a Forma-1 elnök-vezérigazgatója (j2) a Forma-1-es Magyar Nagydíj helyszínén, a mogyoródi Hungaroringen 2023. július 22-én. AA 2032-es idényig biztosan a Forma-1-es versenynaptár egyik helyszíne marad a Hungaroring, miután az eredetileg 2027-ig érvényes megállapodást öt évvel meghosszabbították ezen a napon Mogyoródon. MTI/Czeglédi Zsolt

Stefano Domenicali, a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság elnök-vezérigazgatója szerint Magyarország több okból is fontos a versenysorozat számára, és lényeges, hogy a szombaton bejelentett szerződéshosszabbításnak köszönhetően hosszú távon tudnak számolni a Hungaroringgel.

"Magyarország egyrészt azért fontos nekünk, mert az F1 jelenlegi, folyamatosan növekvő népszerűsége közben meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt a tradicionális helyszínek, valamint az úgynevezett új piacok között. Másrészt Európa ezen régiójában hatalmas potenciált látunk arra, hogy még inkább ráirányítsuk a figyelmet a sportágunkra" - mondta Domenicali.



Az 58 éves olasz szakember szerint nem lett volna elég, ha csak 2027-ig számolhatnak a versenynaptárban a Hungaroringgel, ezért is volt fontos, hogy pont kerüljön az egyeztetések végére és a mostani hétvége szombati napján bejelenthessék a 2032-ig szóló megállapodás aláírását.



"A magyar kormány is hisz ebben a projektben, és azért szán rá pénzt, például a pálya fejlesztéseire vonatkozóan, mert megérti a Forma-1 fontosságát. A tárgyalások során mindig az a legfontosabb, hogy mindenki a megoldási lehetőségeket keresse, mert ha így teszünk, akkor meg is találjuk ezeket" - jelentette ki Domenicali.



Az F1 elnök-vezérigazgatója kiemelte Ariane Frank-Meulenbeltet, a Hungaroring alelnökét, akiről azt mondta, nagyszerű munkát végez az első, 1986-os mogyoródi futam megvalósulása óta.



"A Forma-1 számára nagy lehetőség, hogy Európa ezen régiójából ide, erre a hétvégére összegyűjtse a szurkolókat" - tette hozzá.



Magáról a versenysorozat jelenlegi helyzetéről Domenicali úgy vélekedett, bárhova is utaznak a világban, mindenhol "egyedi és különleges" eseményeket tudnak rendezni, beleértve ebbe a szurkolói programokat, illetve a pályán és az azon kívül történő eseményeket.



"Ma a Forma-1-nek a legnagyobb kincse a versenyző, és szerencsére most hatalmas tehetségeink vannak" - emelte ki a sportvezető.



Domenicali korábban a Ferrari F1-es csapatát is irányította, erről azt mondta, "szerencsésnek és kiváltságosnak" tartja magát, mert "nem sok embernek adatik meg", hogy ilyen pozíciókban dolgozhasson.



"A mostani munkaköröm nagy lehetőség arra, hogy a jövőnek is adhassak valamit, mert ebben a sportágban fontos, hogy örökséget hagyj magad után" - vélekedett.



Magyarországi élményeiről Domenicali kiemelte a később hétszeres világbajnokká váló Michael Schumacherrel közös ferraris időszakból a 2001-es esztendőt, amikor már augusztusban, a Magyar Nagydíjon megnyerték a világbajnokságot, de ennél is pozitívabb élménynek nevezte azt, ahogyan Felipe Massa 2009-es balesetét követően a magyar orvosok bántak a brazil pilótával.



"Az a segítség és kórházi ellátás, amit akkor kaptunk, örök emlék marad, mert egy tragikusnak induló eset pozitív végkimenetellel zárult. Végig ott voltam Felipe mellett, és azt kell mondjam, egészen elképesztő volt az a munka, amelyet akkor a magyarok a Honvédkórházban elvégeztek" - emlékeztetett Domenicali.



A 38. Forma-1-es Magyar Nagydíjat vasárnap 15 órától rendezik a Hungaroringen.

Ötéves szerződéshosszabbítást írtak alá a Hungaroringen

A 2032-es idényig biztosan a Forma-1-es versenynaptár egyik helyszíne marad a Hungaroring, miután ötéves szerződéshosszabbítást írtak alá a 38. Magyar Nagydíj szombati napján, Mogyoródon.

Az eredetileg 2027-ig érvényes megállapodás meghosszabbításáról Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára, valamint Stefano Domenicali, az F1 elnök-vezérigazgatója és Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója számolt be sajtótájékoztatón.



Schmidt Ádám a bejelentéskor elmondta, a versenysorozat jogtulajdonosa a hosszabbítás feltételéül szabta, hogy a 2026-os viadalig elvégezzék a Hungaroring teljes megújítását.



"Terveink szerint év végére megszületik a munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménye, majd a kormány támogató döntése után 2024 elején lép hatályba a szerződés és elkezdődhetnek az előkészületi munkálatok" - mondta az államtitkár, hozzátéve, hogy a szerződéshosszabbítást a Honvédelmi Minisztérium nevében Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter írta alá.



Schmidt Ádám kiemelte, hogy a Forma-1-es Magyar Nagydíjat 1986 óta megszakítás nélkül minden évben megrendezték, ezzel a mogyoródi pálya Monza mögött a második azoknak a versenyeknek a rangsorában, amelyek folyamatosan szerepelnek a naptárban.



"Ez a futam már régen túlmutat egy egyszerű sporteseményen: Magyarország egyik legfontosabb nemzetközi rendezvénye, amelyre minden évben külföldi szurkolók tízezrei látogatnak el hazánkba, a televíziós közvetítést pedig az egész világon látják" - tette hozzá.



Stefano Domenicali úgy fogalmazott, minden egyes helyszínen és eseményen látni szeretnék azt az elszántságot és erőfeszítést, amelyet Magyarországon tesznek a fejlesztések, valamint a szurkolók kiszolgálásának javítása szempontjából.



"Különleges pálya ez, amit a gyönyörű magyar főváros, Budapest közelsége csak fokoz - ezt a futamot minden versenyzőnk és szurkolónk nagyon várja" - tette hozzá az elnök-vezérigazgató.



Gyulay Zsolt azt mondta, a tervek szerint a 2026-os Magyar Nagydíjra teljes egészében megújul a pálya - a főépülettel, a főlelátóval és a szurkolói zónával együtt -, így az új szerződéses periódusban világszínvonalú környezetben láthatják vendégül a csapatokat és a szurkolókat.



"Hatalmas büszkeség és nagy megtiszteltetés számunkra a szerződéshosszabbítás, amely azt mutatja, hogy ebben a kiélezett versenyben, amely az F1-es nagydíjak rendezéséért folyik, mi sikert arattunk" - jelentette ki az elnök-vezérigazgató, majd kiemelte, hogy kollégáival nyolc évvel ezelőtt kezdtek el dolgozni a nagyszabású fejlesztés előkészítésén, és most "végtelenül boldog", hogy erőfeszítéseiket siker koronázta.



A 38. Forma-1-es Magyar Nagydíj négy napja alatt - a jegyeladási adatok alapján - több mint 300 ezer nézőre számítanak Mogyoródon. Az időmérő edzést 16 órától rendezik, a 70 körös versenyre pedig vasárnap 15 órakor kerül sor.

