A világűr jelentkezett: Orbán Viktor Kapu Tiborral beszélgetett

Simonyi honlapján az egyik érdeklődő megkérdezte: ha csak egy magyar nyelvű könyvet vihetne magával az úrhajóban, melyik lenne – Válaszul Jókai MórA jövő század regényét említette, amely Verne Gyula híres műveivel egy időben készült, és szerinte egy korai science fictionnak is tekinthető. De azt is hozzá tette: ha lehet, Madách Imre Az ember tragédiája is helyet kapna a könyvtárában.