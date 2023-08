Kettős győzelemmel jutott tovább a Ferencváros

A Fradi négygólos előnnyel lépett pályára Dublinban, a zöldfehér együttes azonban hangsúlyozza: a visszavágón is győzni akar a Shamrock Rovers ellen. A 30. percben megszereztük a vezetést, a 90. percben pedig beállítottuk az elegáns győzelmet.

Utoljára frissítve: 2023. augusztus 4. 00:43

2023. augusztus 3. 21:17

Zachariassen és Varga gólöröme – fradi.hu

A magyar bajnoki címvédő Ferencváros 2-0-ra nyert az ír Shamrock Rovers vendégeként a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező második fordulós párharcának csütörtöki visszavágóján, így kettős győzelemmel, 6-0-s összesítéssel továbbjutott.

A fővárosi zöld-fehérek első gólját Kristoffer Zachariassen szerezte a dublini meccs 31. percében, a végeredményt pedig Samy Mmaee állította be a 90. percben.



A Ferencváros a következő körben a Hamrun Spartans együttesével játszik majd, miután a máltaiak kettős győzelemmel, 3-1-es összesítéssel búcsúztatták a georgiai Dinamo Tbiliszit.

Konferencia-liga, selejtező, 2. forduló, visszavágó:

Shamrock Rovers (ír)-Ferencváros 0-2 (0-1)

------------------------------------------

Dublin, v: Tomasz Musial (lengyel)

gólszerzők: Zachariassen (31.), S. Mmaee (90.)

sárga lap: Sigér (3.), Varga B. (50.)

Továbbjutott: a Ferencváros kettős győzelemmel, 6-0-s összesítéssel.

Shamrock:

---------

Pöhls - Cleary, Lopes, Hoare (Finn, 71.) - Gannon, Noonan (Burt, 63.), Poom, O'Neill (Watts, a szünetben), Cruise - Burke (Razi, 63.), Kenny (Greene, 63.)

Ferencváros:

------------

Dibusz - Makreckis, S. Mmaee, Cissé (Knoester, 66.), Ramírez (Pászka, a szünetben) - Sigér (Esiti, a szünetben), Ben Romdan - Traoré (Owusu, a szünetben), Zachariassen, Marquinhos - Varga B. (Lisztes, 66.)

Nagy lendülettel kezdte az összecsapást a hazai csapat, amely az első negyedórában kapufát is rúgott, valamint Dibusznak gyakorlatilag egy percen belül két alkalommal is nagyot kellett védenie. A döcögősebb kezdés után megnyugodtak a Ferencváros játékosai, rendezték a sorokat és veszélyesebben kezdtek futballozni, ennek pedig a 31. percben meg is lett az eredménye: egy szépen felépített és végigjátszott akció végén Varga Barnabás hozta helyzetbe Zachariassent, aki nem hibázott. Ezután a szünetig javarészt a mezőnyben folyt a játék, de ebben is inkább a vendégcsapat volt fölényben.



Fordulás után némileg edzőmeccs-jelleget kezdett ölteni a találkozó, a vezetőedzők cserékkel próbáltak frissíteni, de a továbbjutás kérdése gyakorlatilag eldőlt, így igazán nagy izgalmakat nem tartogatott a meccs második félideje. A Shamrock a hajrában letámadással próbálkozott, de nem tudta kizökkenteni a higgadtan futballozó ferencvárosiakat, akik aztán a lefújás előtti percekben még végigvittek egy akciót, melynek végén Mmaee volt eredményes.



Az FTC jövő csütörtökön idegenben kezdi a harmadik fordulós párharcát, majd egy héttel később a Groupama Arénában fogadja a máltai riválist.

Máté Csaba

A dublini mérkőzést követően az FTC vezetőedzője, Máté Csaba sajtótájékoztatón értékelt.

„Elég hektikus mérkőzésen vagyunk túl. Nem jól kezdődött számunkra a meccs, nagyon hosszú volt a csapatunk, az ellenfél jól megtalálta a vonalaink között a játékosait. Nem jól támadtuk le az ellenfelet, ebből kialakult egy-két helyzet, amit szerencsére megúsztunk. Eközben azért volt egy-két kontratámadásunk, ami azért veszéllyel kecsegtetett, illetve lesre futottunk belőle. A félidő közepétől, amikor kicsit átalakítottuk a védekezésünket, másféleképpen védekeztünk, akkor már jobban működött a dolog. A második félidő pedig egyértelműen jobban sikerült. Lőttünk egy nagyon szép gólt, a második játékrészben pedig sok helyzetet dolgoztunk ki, sok olyan lehetőségünk volt, amikor az utolsó passzokat elrontottuk. Azt gondolom, hogy még több helyzetet kell kialakítani, aminek eredményeként talán még több gólt kell lőni. Összességében gratulálok a csapatnak a továbbjutáshoz, a mi helyzetünkben azt gondolom, minden sikert meg kell becsülni. Pozitívuma a mérkőzésnek, hogy nem kaptunk gólt, még ha ebben volt esetleg szerencse is, de ez mindenképpen erőt kell, hogy adjon a folytatásra a játékosoknak, hiszen kemény sorozat vár ránk” – foglalta össze a mérkőzéssel kapcsolatos gondolatait Máté Csaba.

A mester újságírói kérdésre válaszolva elmondta, azért cserélt a szünetben hármat is, mert nem tizenegy játékosból áll a csapat, mindenkit szeretne használni a játékosok közül, emellett gondolni kell a hétvégi bajnokira, és az egy hét múlva esedékes meccsekre is, ennek tükrében történtek meg a cserék. Hozzátette, ezek az eredménytől függetlenül nagyjából eltervezett cserék voltak, kivéve Cissé esetét, aki kisebb sérülést szenvedett, de Mats Knoester jól állt be a helyére. „Bízom benne, hogy elég lesz az idő arra, hogy kipihenjék a játékosok magukat, és készek lesznek a hétvégi mérkőzésre” – zárta válaszát Máté Csaba.

A trénertől azt is megkérdezték, úgy játszott-e ma már a csapat, ahogy azt az edzések alapján remélte és szerette volna viszontlátni.

„Nem igazán, főleg a védekezésünk hagyott kívánnivalót maga után. Ahogy mondtam, nagyon hosszúak voltunk, nagyon nehéz a középpályásoknak a dolga így, hiszen könnyebb közöttük megtalálni a területeket. Ezt jól meg is csinálta a hazai csapat, de utána, amikor ezen korrigáltunk egy kicsit, akkor azt gondolom, hogy már jobban működött a dolog. Rengeteg labdát szereztünk, amiből jól megindultunk. Kár, hogy az elöl levő játékosaink többször úgy vesztettek labdát, hogy nem voltak igazán nyomás alatt. Ezekből a könnyű labdavesztésekből több helyzetet tudtunk volna kialakítani, van azért még tennivalónk.”

Az arra vonatkozó kérdésre, miszerint meglepte-e, hogy a máltai együttes lesz a következő körben az ellenfelünk, Máté Csaba azt válaszolta, azok után, ami velünk történt korábban, már nem lepődünk meg semmin, de ha egy csapat kétszer is le tudja győzni a másikat, az biztos, hogy megérdemelt továbbjutás. Ugyanakkor ezzel nem foglalkoznak, csak örülnek, hogy a saját csapatunk továbbjutott. Ki kell elemezni az ellenfelet, és felkészülni belőlük, hogy sikeresek lehessünk a következő fordulóban is.

Varga Barnabás zseniális lekészítése jelentette a minőségi fölényt

Az ír idő szerint este 8 órakor, magyar idő szerint este 9-kor kezdődő Shamrock Rovers-Ferencváros mérkőzés helyszínén tartózkodó több mint 35 magyar szurkolót két konzul segíti majd – jelentzette be a külügyminiszter.

A 3. percben Sigér sárga lapot kapott.

A 13. percben tüzijátok rendezett az ír csapat, Dibusz hatalmasakat védett.

A 30. percben Varga gólpasszát Zachariassen lőtte kapura, a labda megpattant és a kapu jobb sarkában kötött ki: egy-nullra vezetünk.

Az első félidőben élénken, erőszakosan játszó ír csapattal küzdött a Fradi, Varga gólpassza – lekészítése – volt az a minőség, amely a magyar együttes fölényét érzékeltette.

Hármat cserélt a Ferencváros mestere, Máté Csaba. Ramírez helyett Pászka Lóránd jött be, Sigért Anderson Esiti, Traorét pedig Owusu Kwabena váltotta.

A második játékrész elején az ír csapat tartja nyomás alatt a Fradit. Varga begyűjtött egy sárgát.

A 83. percben lesgólt rúgott a Fradi. VAR nincs ezen a meccsen.

A 90. percben Mmaee kavarodás után a bal felső sarokba emelt. Kettő null.

Biztos győzelmet aratott másodszor is a kiváló magyar edző, Máté Csaba.

