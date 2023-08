Átadták a megújult Lánchidat

A pénteki nappal véget ért a Lánchíd 2021 óta tartó felújítása. Az első 18 hónapban készült el a "munka műszaki részének dandárja": elbontották a régi vasbeton pályalemezt, helyette új acélszerkezetű pályalemezt építettek, megújultak a híd kőfelületei és új korrózióvédelmi bevonatot kaptak a láncok.

2023. augusztus 4. 14:20

Angolok tervezték, skótok építették, magyar nemzeti kincs – MTI/Szigetváry Zsolt

Átadták pénteken a felújított Lánchidat, amely ezzel a gyalogosok előtt is megnyílt.

Walter Katalin, a rekonstrukció irányítója, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója megköszönte a budapestiek türelmét, és arról beszélt, hogy már tavaly decemberben, 18 hónappal a lezárás után visszaadták a híd útpályáját a közösségi közlekedés autóbuszainak, a taxiknak, valamint a motorral, a kerékpárral és a rollerrel közlekedőknek.



A BKK vezetője örömét fejezte ki, hogy az a forgalmi rend, amelyet a társaság szakmai javaslatként megtett, a budapestiek döntése értelmében fenn tud maradni állandó forgalmi rendként.



A buszok kiszámíthatóbban és sokkal rövidebb idő alatt, a kerékpárosok pedig biztonságosabban tudnak átkelni a hídon, mint a felújítást megelőzően - mondta.



Walter Katalin közölte, naponta 20 ezerrel kevesebb gépjármű kelhet át a hídon, mint korábban.



Csohány András, a kivitelező A-Híd Zrt. vezérigazgatója elmondta, a pénteki nappal véget ért a Lánchíd 2021 óta tartó felújítása. Az első 18 hónapban készült el a "munka műszaki részének dandárja": elbontották a régi vasbeton pályalemezt, helyette új acélszerkezetű pályalemezt építettek, megújultak a híd kőfelületei és új korrózióvédelmi bevonatot kaptak a láncok. Ezeken követően végezték el a többi mellett a műemléki felújításokat is - közölte.



Csohány András kiemelte, az eredetileg tervezettnél rövidebb idő alatt, a szerződéses határidő előtt másfél hónappal történhetett meg a Lánchíd végleges forgalomba helyezése.



Az átadási ünnepségen részt vettek a Széchényi-család tagjai is.



A híd rekonstrukciója 2 év 5 hónapig tartott, és bruttó 26,7 milliárd forintba került.



A járdákkal együtt a hídfőkben található aluljárók is megnyíltak.



A felújítás befejezéséhez kapcsolódva pénteken este 6 órakor kezdődik a fővárosi önkormányzat és a BKK szervezésében a Lánchíd-piknik, amely ismeretterjesztő programokkal, utcazenészekkel, étellel és itallal, "fényoroszlánokkal" várja az érdeklődőket, sötétedés után pedig a különleges alkalomhoz illő megvilágítást kap a híd.



A rendezvény miatt péntek délután 4 órától szombat hajnalig lezárják a közúti forgalom elől a Lánchidat, ezért az arra járók és a résztvevők zavartalanul piknikezhetnek.



A Lánchídon közlekedő járatok péntek délután 4-től szombat hajnali 4 óráig módosított útvonalon közlekednek: a 16-os busz csak Budán jár, a Széll Kálmán tér és Clark Ádám tér között; a 105-ös, a 178-as, a 210-es és a 216-os buszok, valamint a 916-os és a 990-es éjszakai járatok a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon át haladnak.

MTI