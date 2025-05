Régi magyar szőlőfajták boraiból tartanak kóstolót

2025. május 7. 21:09

Csókaszőlő, laska, bakator és számos más, immár alig ismert, régi magyar szőlőfajta boraiból tart nagykóstolót csütörtökön a budapesti Szent Angéla Gimnáziumban a Régi Magyar Szőlőfajtákért Egyesület.

Fürtkezdemények május elején a Fülefa Arborétumban - Molnár Csenge-Hajna felvétele

A nagykóstolón több mint húsz Kárpát-medencei pincészet mintegy ötven borával ismerkedhetnek meg a látogatók.

Míg húsz évvel ezelőtt csak néhányan foglalkoztak régi magyar szőlőfajtákkal, mára az ország különböző borvidékein néhány tucat borász telepített ezekből a fajtákból - emlékeztet a szervezők által az MTI-hez eljuttatott közlemény.

Mint felidézik,a kétezres évek elején Szentesi József borász fedezett fel újra több elfeledett szőlőfajtát, amikor a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetéből hozott tíz fehér- és tíz kékszőlő fajtával létrehozott kísérleti ültetvényén kitapasztalta ezek pozitív és negatív tulajdonságait.

Nemcsak felkutatta az erre vonatkozó szakirodalmat, de tapasztalatait, majd később a régi magyar fajták szőlőoltványait is megosztotta az érdeklődő borászokkal. Ennek is köszönhető, hogy mára több termelő is kifejezetten széles palettát tud felmutatni a régi magyar fajták boraiból Szentesi Józsefen kívül például Andrási László somlói és Maurer Oszkár szerémségi borász is intenzíven foglalkozik ezen szőlőfajták megőrzésével - áll a közleményben.

A közös érdeklődés révén több borász évek óta rendszeresen találkozik, közösen kóstolnak és együtt gondolkodnak, és ennek eredményeként februárban megalapították a Régi Magyar Szőlőfajtákért Egyesületet. Ebben a közösségi formában lehetőségük lesz a jövőben ezeknek a szőlőfajtáknak nagyobb támogatottságot biztosítani, a közös célokat pedig szervezettebben megvalósítani - közölték a szervezők.

Az egyesületnek több célja is van, amiről a tagok szívesen mesélnek a közös munkájuk első mérföldkövének számító Régi magyar fajták nagykóstolón - zárul a közlemény.

MTI