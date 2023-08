Az istentelen rendszerek eltűnnek

2023. augusztus 23. 00:01

Az USA elnöke – opindia.com

Véletlenül Obama elnök-öt mondott a Fehér Ház egy ifjú szóvivője, majd gyorsan javított: Biden elnök, és bele is „vaúúú"-zott a mikrofonba. Dr. Szabó Tamásnak, Antall József államtitkárának, miniszterének tett föl kérdéseket a Gondola.

– Miniszter úr, az USA-sajtó egyre terjedelmesebben sujkolja, hogy a demens Joe Biden helyett a háttérből Barack Obama diktál. Eddig azt hittük, hogy a híres Helyzetszobában – situation room – bújik meg egy néhányfős vezérkar, és irányítja az Egyesült Államokat. Mennyivel jobb az óceánon innenieknek, hogy egy vállalhatatlan, de profi politikus irányít?

– A király meztelen történet az emberiség alapmeséi közé tartozik. Semmi nem az, amit látunk. De a látszat a valóság, különösen a mindent átható média világa óta. A leírt helyzet mélyén rendszer működési kérdés van elrejtve. megfelelő-e a mai világban az egyes kulturákban kialakult politikai szisztéma, vagy a változtatáson, javításon kellene gondolkodni. Churchill közismert mondását idézhetjük, hogy a demokrácia nem egy jó rendszer, de jobbat még nem találtak ki. S minden berendezkedés a maga demokráciafelfogását érvényesítve gyakorolja a hatalmat. Ismerjük a szocialista demokrácia, a parlamentáris demokrácia, az elnöki demokrácia, stb fogalmait. De ezek mindegyike csak fedőneve annak, hogy szó sincs arról, hogy a nép lenne az uralkodó. Bábuk is sokszor voltak a történelemben az első helyen, akiket alig látható kezek mozgattak, alig látható érdekek, eszmék mentén.

– Miért kiábrándító, hogy az önmagát ünneplő mintaállamban olyan valaki vezet, akire a választáson szavazni sem lehetett?

– Folytatva az előbbieket, úgy vélem, egy megújhodásra, változásra, ha úgy tetszik rendszerátalakításra lenne szükség. Miért? Mert a mai demokrácia gyakorlatok elég messze esnek a nép akaratától és valódi érdekeitől. Minden demokrácia kitermeli a maga hatalma elitjét, amelynek fő célkitűzése a hatalom megtartása és annak előnyének élvezése. Mindig egy szűk kör a haszonélvező, szűk kör a döntéshozó, szűk kör maga a politikai elit, ahova bekerülni egyre lehetetlenebb. Én egészen más irányt szeretnék: ezt sorsolásos demokráciának neveztem el. Ha érdekelne valakit, elmondanám a fő téziseit egy másfajta berendezkedésnek.

– Obama felesége férfi – ezt is ismételgeti a tengerentúli sajtó egy része. Képtelenség. Ám Obamáról épp a napokban derült ki, hogy transz. Ennek miért van jelentősége?

– Az egyes személyekkel kapcsolatban mondta Ferenc pápa, ki vagyok én hogy bárkit elítéljek? Ezt nekünk is illik betartani. De mégsem ugorhatunk át a dolgon. Mert itt egy manipuláció manifesztálódása jelenik meg. Manapság divathóborttá vált a homoszexualitás és sok más jelenség, amit az Ószövetség még halállal fenyegetett. Valójában egy igen szűk kisebbség „terrorizálja” a média világán keresztül a mindennapi életet. A gender és a vele kapcsolatban lévő mozgások, ezek erőltetése nem más, mint ami sokszor volt már a történelemben: egy tévút, egy zsákutca fő iránnyá tétele. Ilyen volt a francia forradalom, a nemzetek önállósodása és egymás ellen fordulás, a fasizmus, a nácizmus és a kommunizmus. S most a liberálisok gender és LMBTQ elméltei is fő ideológiává, magatartási normává akarnának válni. De ok nincs az aggodalomra. Ahogy minden istentelen rendszer eltűnt, úgy fog ez is eltűnni az életünkből.

Molnár Pál

gondola