2025. július 30. 16:08

Magyarország példát mutat a világnak a Hungaroring felújításával, amiért jár a gratuláció a promóternek és a kormányzatnak is - jelentette ki Stefano Domenicali, a Forma-1-es világbajnokságot működtető Formula One Group elnök-vezérigazgatója a formula.hu szaklapnak adott exkluzív interjúban.

Az olasz szakember még az elmúlt hétvégi Belga Nagydíj helyszínén, Spa-Francorchamps-ban nyilatkozott a mogyoródi létesítmény felújításáról, s bevallotta, személyesen még nem látta a munkálatok eredményét, de a kapott fényképek és videók láttán izgatottan várja, hogy jelen legyen a hétvégi 40. Magyar Nagydíjon.

"Magyarország mindig különleges helyszín volt számunkra, több okból is. Csodás a kapcsolatunk, Budapest egy remek város, Európa egyik leggyönyörűbb fővárosa, ahol az emberek nem csak a motorsportot élvezhetik, hiszen a város turisztikai tekintetben is sokat kínál. Ez nagy figyelmet kelt és fontos összetevője a sikernek, ráadásul a kormányzat megértette a Forma-1 jelentőségét, azt, hogy ez az esemény tökéletes névjegykártya ahhoz, hogy megmutassák, milyen is Magyarország valójában" - fogalmazott Domenicali.

Kitért rá, hogy a Hungaroring felújításáról egy olyan időszakban állapodtak meg, amelyben az európai sajtó képviselői többször is felhívták a figyelmét arra, hogy a kontinensen "válság van és senki nem akar befektetni".

"Magyarország a tökéletes példa arra, hogy amikor azt kértük, próbáljanak meg gondoskodni az ide látogató szurkolók és közösség jobb kiszolgálásáról, a kormányzat és a promóter válasza is az volt, hogy oké, csináljuk. A megfelelő időben szánták el magukat a munkálatokra, így az idén megcsodálhatjuk ennek az eredményét, amelyhez ezúton is szeretnék gratulálni" - mondta.

A Magyar Nagydíjnak otthont adó mogyoródi sportkomplexum 1986-ban épült, s most több lépcsőben megvalósuló felújítás zajlott és zajlik, a vasárnapi futam után ugyanis folytatódnak a munkálatok, teljes pompáját jövőre éri el a Hungaroring. A hétvégi eseményen ugyanakkor többek között már új főépület, főlelátó és paddock fogadja a száguldó cirkusz mezőnyét és a szurkolókat.

"Amikor van egy eseményünk, ott mindennek tökéletesnek és makulátlannak kell lennie. El kell mondanom, hogy Magyarországon is mindig ugyanezt a hozzáállást tapasztaltjuk, amiért mérhetetlenül hálásak és boldogok vagyunk. A hangulat mindig remek, a rajongók imádnak Magyarországra menni és ismét teltházas lesz a hétvége, ami jól mutatja, hogy mennyire fontos ez a piac az F1 számára. A helyzetet még jobbá teszi, hogy a csodálatos versenyhétvége után jön a nyári szünet, amelyet Budapesten kezdünk meg. Biztosan sokan lesznek, akik maradnak még egy hetet, akár vagy akár tovább is" - jelentette ki Domenicali.

A 60 éves szakember elmondta, biztos abban, hogy a 40. Magyar Nagydíj hétvégéje során több külföldi promóter is jelen lesz, mert látni akarják, hogy hogyan és miként zajlott le a felújítás, valamint annak az eredményét is meg akarják tekinteni.

A Hungaroring szerződésének meghosszabbításáról Domenicali azt mondta, kiváló a kapcsolat az F1, valamint a magyarországi promóter, a pályát üzemeltető cég és a magyar kormány között, ezért egyfelől tiszteletben tartották a magyar felek igényeit a befektetés és az időzítés kérdésében, másrészt elkészítettek egy munkatervet, amely reálisan biztosította, hogy jövőre befejeződjenek a felújítási munkálatok.

"Ehhez az kellett, hogy meg legyen a bizalom közöttünk, a promóter, a pálya és a kormányzat között. Úgy gondolom, hogy ezt is példaként lehet állítani a világ elé" - jelentette ki, és hozzátette, ők nyitottak a jelenleg 2032-ig érvényes szerződés meghosszabbításáról szóló tárgyalásokra.

Domenicali arról is beszélt, hogy szerinte a jövőben akár a gyorsaságimotoros-világbajnokság magyarországi fordulójának is otthont adhat a Hungaroring, miután az F1 kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media felvásárolta a MotoGP-t szervező Dorna nevű céget.

"Az a jó ebben az új helyzetben, hogy a Liberty mindkét szervezet részvényese, hogy átgondolhatjuk, mi lehetne a megfelelő szinergia és az a hozzáadott érték, amit kölcsönösen adhatunk egymásnak" - fogalmazott.

A MotoGP az idén tér vissza Magyarországra, a versenyhétvégét a balatonfőkajári Balaton Parkban rendezik augusztus 22. és 24. között.

A Forma-1-es Magyar Nagydíj péntektől vasárnapig tart a Hungaroringen, a hétvége eseményeit az M4 Sport élőben közvetíti.

Címkép: Körmagyar - MTI

MTI