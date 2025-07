Kocsis Máté: Magyar Péterrel a volt SZDSZ-es világ térne vissza

2025. július 30. 18:07

Magyar Péterrel a volt SZDSZ-es világ térne vissza a Fidesz frakcióvezetője szerint. Kocsis Máté a Harcosok órája című online műsor szerdai adásában hozzátette: a Tisza Párt elnöke sosem volt jobboldali, ő egy SZDSZ-es család sarja.

Kocsis Máté a műsorban cáfolta Horn Gábornak, a Republikon Intézet vezetőjének, volt SZDSZ-es politikusnak az ATV-ben tett nyilatkozatát, amely szerint többen vannak Magyar Péter eseményein, mint egy fideszes nagyrendezvényen.

Szavai szerint Horn Gábor "bukott SZDSZ-es politikus, közvélemény-hamisítóként dolgozik" és "Magyar Péterrel ezek a Horn Gáborok jönnének vissza".

Hozzátette: a Tisza Párt vezetője "soha nem volt egy tősgyökeres jobboldali, egy SZDSZ-es család sarja".

Horn Gábor a miniszterelnök 4/5-ös feliratú, Tusványoson viselt pólóján lévő feliratról azt mondta, hogy "a miniszterelnök kénytelen magára íratni egy légből kapott eredményt".

Kocsis Máté erre azt reagálva azt mondta, hogy "nagyon bukott SZDSZ-esnek kell ahhoz lenni", hogy Orbán Viktor kénytelen magára íratni az eredményt, ami "először is ez maximum mérés lenne", eredményről majd 2026-ban, a választások után tudunk beszélni.

A politikus emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter szokta bejelenteni minden kistelepülésen, ahol megfordul, hogy szerinte a még nem ismert, nem létező jelöltjük mennyivel vezet a Fidesz jelöltje előtt.

Horn Gábor ezt a koncepciót "nyírja ki", amikor az említett műsorban arról beszélt, hogy az egyéni körzetes eredményeket nem is lehet mérni, hiszen a Tisza Pártnak nincsenek jelöltjei. Ezért nem fogják a Tisza Pártban megdicsérni, "mert ugye tökön lövi saját magát is, meg Magyar Pétert is" - jegyezte meg Kocsis Máté.

Feltette a kérdést is: "mikor buknak már ki a közéletből ezek a bukott SZDSZ-esek? Szavai szerint a "Magyar Péter-karakterrel" a Demszkyk, a Horn Gáborok térne vissza az országba, mindazok, akik a 2010-es állapotot - amire nagyon sok mai fiatal értelemszerűen nem emlékszik - előidézték.

"Ezek a csávók vitték lényegében csőbe az országot. És most itt osztja az észt" - jegyezte meg a Fidesz frakcióvezetője.

Azt mondta: ha a tiszások látják azokat a kutatásokat is, "amelyeket akár ők maguk hamisítanak", annak van egy eredetije. Azért abból az kiderül, hogy a Fidesz-tábor egységes maradt. Kétségtelen, hogy a baloldali tábor átrendeződött, a Tisza lényegében "kinyírta" a baloldali pártokat, amelyeknek nem volt struktúrájuk, a DK valamennyire még áll a lábán, de ezeket a "jöttment kis ilyen internetes pártokat" - mint amilyenek ők is egyébként - mind elsöpörték.

Arra a felvetésre, hogy a Fidesz senkivel nem ül le vitázni, felidézte, hogy a Takács Péter egészségügyi államtitkárral folytatott vitán Kulja András, a Tisza politikusa "beégett".

Hozzátette, hogy Tarr Zoltánnak, a Tisza Párt elnökhelyettesének lett volna módja vele leülni vitázni Tusványoson "és elmondani arcba mindent, amit platóról üvöltözve szoktak a tiszások elmondani, de nem jött el. Most persze joggal vélelmezzük, hogy a Magyar nem engedi el őket, csak innentől kezdve nem tűnik túl hitelesnek az az érvelés, hogy a Fidesz nem mer vitázni, meg a Fidesz nem ül le senkivel sem" - mondta Kocsis Máté.

Hozzátette: Magyar Péter nagyon szeretne a miniszterelnökkel egy vitát kikényszeríteni, de szerinte két probléma van ezzel.

"Az egyik, hogy még alsóbb szinteken sem jönnek össze ezek a viták miattuk. A másik, hogy a miniszterelnök az én világos álláspontom szerint azzal kell, hogy vitázzon, akivel valójában vitája van. Neki nem Magyar Péterrel van vitája, hanem Magyar Péternek a tartóival": Ursula von der Leyennel és Manfred Weberrel. Neki velük van vitája, ráadásul az ország szempontjából fajsúlyosabb vitája van velük, mint Magyar Péter platóról üvöltözésére reagálni. Ezért szerintem tartsuk meg a helyes sorrendet

- jelentette ki a frakcióvezető.

Kocsis Máté nézői hozzászólásra reagálva elmondta: ő is azok közé tartozik, akik nagyon várják a Magyar Nemzeti Bankos (MNB) nyomozás végét. Kiemelte: muszáj megérteni, hogy hogy van egy probléma, aminek a részleteit nem ismerjük, de van egy azzal kapcsolatos nyomozás, ami fel fogja tárni ezeket.

"De van egy másik probléma, hogy meglovagolva ezt az MNB-a ügyet, a baloldal épít rá egy kampányt, ahol már torzulnak a számok" - tette hozzá. Részletezte, hogy az Állami Számvevőszék jelentésében "soha el nem hangzott sem az 500, sem a 650 milliárd forint. Nem hangzott el, nincs ilyen leírva". Hozzátette, hogy nem is a politika dolga, hogy nyomozzon.

A beszélgetésben elhangzott, hogy Hadházy Ákos és Magyar Péter licitál egymásra, "van egy Magyar-Hadházy háziverseny is most", ahol lájkvadászat zajlik kettejük közt.

Magyar Péterről azt mondta, hogy "dermesztő, hidegvérű hazudozó", amikor arról beszélt egy rendezvényen, hogy kiáll a Tisza Párt a családon belüli erőszak ellen.

Kocsis Máté szerint a liberális propagandasajtó azzal, hogy hagyta Magyar Pétert futni a családon belüli erőszak ügyében, a bennfentes kereskedelem ügyében, "a telefonlopási, meg ilyen zaklatási ügyekben, azzal egy életre elbukták annak a lehetőségét a libsik, meg a propagandasajtó is, hogy bárkinek ilyen típusú kérdéseket tegyenek föl. Egy életre elbuktak" - fogalmazott.

MTI