„A válogatottnál nincs olyan, hogy barátságos mérkőzés"

Az 59. születésnapját szombaton ünneplő szakvezető számára a tét nélküli összecsapás kiváló alkalmat kínál játékosok kipróbálására, de három-négy futballistánál nem szeret többet kicserélni a kezdőcsapatában, mert akkor felbomlik a magyar válogatott erősségének számító csapategység.

Utoljára frissítve: 2023. szeptember 9. 15:32

2023. szeptember 9. 10:09

Marco Rossi szövetségi kapitány a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója után a telki edzőközpontban 2023. szeptember 9-én. A magyar válogatott Csehország csapata ellen felkészülési mérkőzést játszik Budapesten szeptember 10-én. MTI/Hegedüs Róbert

Nem tervez jelentős változtatásokat a kezdőcsapatban a csehek elleni vasárnapi felkészülési mérkőzésen Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Az olasz szakember 59. születésnapján Telkiben, a nemzeti csapat edzőközpontjában tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy folyamatosan kapcsolatban van a klubokkal, amelyek ha elengedik a válogatottba a játékosokat, akkor onnantól kezdve a szakmai stáb döntése, hogy pályára lépnek-e vagy sem.



"Megértem, hogy a szurkolókat érdekli, Szoboszlai Dominik játszik-e. A Liverpoolban négy meccsen lépett pályára úgy, hogy le sem cserélték, nem látom annak akadályát, hogy a válogatottban csapatkapitányként ne így legyen vele. Persze dönthetek másképp, de hangsúlyozom, a válogatottnál nincs olyan, hogy barátságos mérkőzés, mi egy csapatot építünk fel nemcsak a jelen, hanem a jövő számára is. Minden egyes alkalommal Magyarországot képviseljük, mindig igyekszünk a lehető leginkább versenyképes csapatot a pályára küldeni" - nyilatkozott Marco Rossi, aki köszönetet mondott mindenkinek, aki felköszöntötte a születésnapja alkalmából. "Külön öröm, hogy ez a rengeteg üzenet a közösségi médiában nem egy meccs után érkezett, ez is kifejezi a magyarok szeretetét irányomba."



A tréner hozzátette, nem tervez jelentős változtatásokat az elmúlt időszakban pályára lépő kezdőcsapatban, azt el is árulta, hogy a kapuban ezúttal is Dibusz Dénes kezd majd. Marco Rossi megjegyezte: ahogyan Belgrádban Kata Mihály pályára küldésével tette, úgy elképzelhető, hogy a Puskás Arénában is avat majd újoncot, persze ennek "megvannak a feltételei".



A játékosokat a sajtótájékoztatón Lang Ádám képviselte, aki két nappal ezelőtt, Belgrádban a győztes gólt készítette elő Willi Orbán találata előtt. Az Omonia Nicosia védője elárulta, már pénteken felköszöntötték a szövetségi kapitányt, a csapat énekelt az olasz szakembernek és egy kis "magyaros tál" is az asztalra került.



A csehek elleni összecsapással kapcsolatban a futballista elmondta, ugyan felkészülési mérkőzésről van szó, de nem szeretnék megszakítani jó sorozatukat, ezért ugyanolyan komolyan és nagy elánnal készülnek a találkozóra, mint bármelyik másik tétmeccsre.



"Ahogyan évek óta mindig, nagyszerű a hangulat a csapatnál, persze a munkát ugyanúgy beletesszük, ez pedig az eredményekben meg is mutatkozik. Marco Rossi érkezése egy olyan pozitív mentalitást hozott a válogatotthoz, aminek köszönhetően elkezdtünk bízni magunkban, és egy olyan közösség alakult ki, ahol mindenki számíthat a másikra, hiszen lehet, hogy egy hiba után a következő pillanatban már az az ember segíthet a csapaton" - jellemezte a Rossi-érában kialakult hangulatot Lang Ádám.



A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:

Dibusz - Lang, Orbán, Szalai A. - Fiola, Nagy Á., Styles, Kerkez - Sallai, Szoboszlai - Ádám



A veretlenség megőrzése az alapcél

A magyar labdarúgó-válogatott számára vasárnap az lesz a legnagyobb tét a csehek elleni hazai barátságos mérkőzésen, hogy megőrizze idei veretlenségét.

Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai a tavaly novemberi két barátságos találkozóval immár hét meccse nem kaptak ki, az olasz szakember több mint ötéves regnálása során ez a második leghosszabb ilyen sorozata a nemzeti együttesnek. Ami még imponálóbb, hogy az idei öt találkozón a csapat csupán egyetlen gólt kapott, ráadásul úgy, hogy elsőszámú kapusa, Gulácsi Péter majdnem egy éve harcképtelen térdsérülése miatt. A ferencvárosi Dibusz Dénes tökéletesen pótolta lipcsei kollégáját, ahogy azt csütörtökön, a Szerbiában aratott 2-1-es siker során is bizonyította két bravúros védéssel.



Rossi a kerethirdetés alkalmával arról beszélt, hogy barátságos mérkőzésről lévén szó a csehek ellen valószínűleg lehetőséget biztosít Gulácsinak, akinek ez lehet az első hivatalos találkozója a tavaly október 5-i elülső keresztszalag-szakadása óta. Az 59. születésnapját szombaton ünneplő szakvezető számára a tét nélküli összecsapás kiváló alkalmat kínál játékosok kipróbálására, de három-négy futballistánál nem szeret többet kicserélni a kezdőcsapatában, mert akkor felbomlik a magyar válogatott erősségének számító csapategység. Éppen ezért a Belgrádban Kata Mihály személyében egy újoncot avató Rossi vélhetően inkább csereként biztosít majd lehetőséget olyan labdarúgóknak, akiknek kíváncsi a teljesítményére címeres mezben is.



Az ellenfél nem ígérkezik könnyű falatnak, ugyanis a csehek féltávnál szintén veretlenül vezetik az Európa-bajnoki selejtezőcsoportjukat. A rivális erejéről sokat elárul, hogy az előző hét kontinensviadal mindegyikére kijutott. Bár a magyar és a cseh válogatott tíz éve nem találkozott egymással, a vendégek mégis kellemes emlékeket őriznek a mostani meccs helyszínéről, a Puskás Arénáról, ugyanis két éve a részben budapesti rendezésű Eb-n éppen a magyar fővárosban búcsúztatták az esélyesebbnek tartott holland csapatot a nyolcaddöntőben.



Ezúttal talán még váratlanabb lenne a csehek sikere tekintve, hogy a magyar válogatott az utóbbi négy alkalommal egyaránt győzött saját közönsége előtt. A cseh keret nagy hiányzója a sérült Patrik Schick, de így is akad bőven kiváló játékosa Jaroslav Silhavy szövetségi kapitánynak, elég csak a West Ham Uniteddel Konferencia-liga-győztes Vladimir Coufalra és Tomas Soucekre gondolni, míg Patrizio Stronati Magyarországon, a Puskás Akadémiában futballozik.

A csehek csütörtökön a hazai pályán Albániával játszott 1-1-es döntetlennel hangoltak a budapesti találkozóra.



A Puskás Arénában vasárnap 18 órakor kezdődő magyar-cseh barátságos mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.



