Az EU mulasztásait a nemzetállamok pótolják

2023. szeptember 15. 09:45

A kormány megvédi a családokat minden lehetséges kormányzati eszközzel az inflációtól - jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, ahol azt is a közölte, hogy ha a Brüsszel nem lép, akkor Magyarország - összefogva Romániával, Lengyelországgal és Szlovákiával - nemzeti hatáskörben meghosszabbítja az ukrán gabona pénteken éjfélkor lejáró behozatali tilalmát.

Orbán Viktor azt mondta, hisz abban, hogy a mostani eszközök elegendőek ahhoz, hogy az év végéig 10 százalék alá menjen, azaz egy számjegyű legyen az infláció. Értékelése szerint a multinacionális kereskedőláncok kihasználják a háború és a szankciók okozta áremelkedéseket, és megpróbálnak többet emelni, mint lehetne. Ennek komoly szerepe van az infláció alakulásában, ezért fel kell lépni az árspekuláns multikkal szemben, ahogy a kormány meg is tette - mondta.



Közölte, más országokban más eszközökkel próbálkoznak, az ársapkák egy időben "kimentek a divatból", Magyarország is átállt a kötelező akciózásra, de lát néhány országot, ahol a benzinnél és az alapvető élelmiszereknél ismét visszajön az ársapkák intézménye. Az eszköztár széles és ha kell, további lépéseket fognak tenni, nem nézik ölbe tett kézzel az eseményeket, megvédik az embereket és a családokat minden lehetséges kormányzati eszközzel - mondta.



Kifejtette: az inflációban szerepe van a háborúnak és az arra adott szankciós válasznak is, így ezek ellen is fel kell lépni. Megismételte: Magyarország az elejétől fogva ellenezte a háborút és a szankciókat is, és mindig is a konfliktus lokalizálására törekedett. Azok hatása alól mégsem tudja kivonni magát az ország, ezért a magyarokkal szemben az egész helyzet igazságtalan - fogalmazott.



Annak ellenére, hogy az unió alapvetően egy békeprojekt, most a háborúpártiak vannak elsöprő többségben - értékelt a miniszterelnök, aki szerint ugyanakkor a gazdasági helyzet romlása lesz az a döntő tényező, ami rá fogja szorítani az uniós államok kormányait, hogy belépjenek a béketáborba és minél hamarabb véget vessenek az ukrajnai háborúnak.



A háború kitörése óta "száznyolcvanegynéhány milliárd forint európai pénzt adtunk Ukrajnának és ezért a pénzért cserébe egyetlen lépéssel sem kerültünk közelebb a békéhez, sőt, inkább távolabb vagyunk tőle" - fogalmazott. Megjegyezte: a döntő eszközök az amerikaiak kezében vannak.



Az emelkedő benzinárakkal kapcsolatban rámutatott: Magyarországnak 48 milliárd forintnyi többletet jelent, hogy az ukránok három és félszeresére emelték a kőolajvezeték tranzitdíját. Kifejtette: a benzinhez szükséges olaj Oroszországból Ukrajnán keresztül érkezik és Magyarországnak fizetnie kell a cső használatáért, ezt a díjat azonban az ukránok "egyik napról a másikra" megemelték. A benzinkereskedelmet Magyarországon a magángazdaság "intézi", aminek a szereplői ezt a többletet azonnal beépítik az árakba és ez pedig meglöki a benzin árát és fél százalékkal növeli az inflációt - tette hozzá.



Orbán Viktor azt mondta, az áremelés miatt ellentétes érzelmei vannak, mert miközben nagyon dühös, azt is látja, hogy "szerencsétlen ukránok" az életükért harcolnak, pénzük, fegyverük nincs, túlerővel állnak szemben, ennek ellenére nem a béke, hanem a háború folytatása felé hajlanak és megpróbálnak minden honnan pénzt begyűjteni.



Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy eltérítsük az ukránokat attól, hogy ezt a politikát folytassák és egekbe emeljék a csőhasználatért fizetett díjat és ezzel "kiszúrjanak" velünk, nehéz helyzetbe sodorják a magyar családokat és a magyar gazdaságot - fogalmazott.



A kormányfő bejelentette: ha Brüsszel nem lép, akkor Magyarország - összefogva Romániával, Lengyelországgal és Szlovákiával - nemzeti hatáskörben meghosszabbítja az ukrán gabona pénteken éjfélkor lejáró behozatali tilalmát.



"Egyelőre a brüsszeli bürokraták nem akarják ezt meghosszabbítani, és ha ma éjfélig ők nem hosszabbítják meg, akkor nemzeti hatáskörben néhány ország összefogva - románok, lengyelek, magyarok, szlovákok - mi meg fogjuk hosszabbítani nemzeti alapon ezt a behozatali tilalmat, amiből egy komoly brüsszeli küzdelem lesz" - fogalmazott Orbán Viktor.



Hozzátette: minden nap ilyen csatákat kell vívni, mert Brüsszel nem hajlandó a tagállamok és az európai emberek oldalára állni, hanem a gabonaügyben is inkább amerikai érdekeket képvisel. Értékelése szerint ugyanis az ukrán gabona valójában nem ukrán, hanem "már régen valószínűleg amerikai tulajdonban lévő területről származó kereskedelmi termék", ez pedig egy újabb dimenzióját nyitja ki az Ukrajnáról szóló vitának, hogy ezen a háborún ki nyer, ki veszít. Az biztos, hogy Amerika nyer, Európa pedig veszít - hangsúlyozta.



Orbán Viktor személyes céljának nevezte, hogy aki Magyarországon gyereket vállal, az anyagilag is jobban éljen, mint azok, akik nem, és hogy a fiatalok ne rettenjenek vissza a gyermekvállalástól azért, mert pénzügyi, gazdasági nehézségeik vannak.



Kiemelte: Európában ma nincs közös demográfiai politika. Ezért tartanak olyan fórumokat, mint a demográfiai csúcs Budapesten, hogy rávegyék a döntéshozókat, hogy "tessék ezt is napirendre tenni" - fogalmazott. Jelezte: a 2010-ben bevezetett családpolitika eredményeként 160 ezerrel több gyerek született.



A kormányfő a jövő évi európai parlamenti választások tétjének azt nevezte, hogy a választások után olyan vezetés legyen az EU-ban, amely békét akar, nem elzárkózik, hanem a világ más régióival együtt akar működni, a migrációt képes megállítani, feladja a genderpropagandát és helyette inkább a családokat, a gyermekvállalást támogatja és amely a Lengyelországgal és Magyarországgal szembeni kettős mércét is maga mögött hagyja.

MTI